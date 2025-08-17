Tırın Çarptığı İşçi Hayatını Kaybetti

Niğde'nin Konaklı beldesinde tırın altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Konaklı beldesinde patates tarlasından yük almak üzere gelen, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, geri manevra sırasında M.A'ya (55) çarptı.

Tırın altında kalan M.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İşçinin cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır şoförü gözaltına alındı.