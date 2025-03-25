Tırlardan Dökülen Tahıllar Kuşlara Yem Oluyor - Son Dakika
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Tırlardan Dökülen Tahıllar Kuşlara Yem Oluyor

Hatay'da tırlardan dökülen tahıllar, kuşları besliyor. Sürücüler kuşları korumak için uyarıda bulunuyor.

25.03.2025 16:53
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Tırlardan yola saçılan tahıllar binlerce kuşa yem oluyor

Müslüm Aras: "Araç sürücüleri hareket haline geçtikleri zaman kuşlara zarar vermemek için korna ile uyarıda bulunuyorlar"

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde kara yolunda ilerleyen tırlardan dökülen tahıllar, binlerce kuşa yem oluyor. Tır sürücüleri tarafından 'güvercinli kavşak' olarak da bilinen bölgede vatandaşlar, kuşlara zarar vermemek adına duyarlı davranıyor.

Türkiye'nin önemli liman kentlerinden olan İskenderun'a gelen binlerce ton tahıl, ülkenin çeşitli yerlerine ve yurt dışına tırlarla taşınıyor. Tırlarla taşınan tahıllar, yola dökülerek İskendeun – Payas kara yolu organize sanayi kavşağında yaşayan binlerce kuşa yem oluyor. Tırların ışıkta durmaları ve harekete geçmeleriyle dökülen tahıllardan beslenen kuşlar, adeta kavşağı mesken tutmuş durumda. Kara yolunu kullanan sürücüler de ışıklardan kalkış esnasında tahıllarla beslenen kuşlara zarar vermemek adına kornaya basarak uyarıda bulunuyor.

"Araçlar hareket haline geçtikleri zaman kuşları da korna ile uyarıyorlar"

Yıllardır kuşların yol ortasında tırlardan dökülen yemler ile beslendiğini ifade eden 55 yaşındaki Müslüm Aras, "Hayvanların doğal yaşam alanlarına biz benzin istasyonu yapmışız, kabahat bizim. Geldikleri zaman da yardımcı oluyoruz. Hayvanlara arabalardan bazen biz yem alıp veriyoruz, araçlar istasyona giriş yapacağı zaman onları uyarıp kuşları koruyoruz. Bizim burada yıkama var oradaki sudan hayvanlar nasipleniyor suyu boşa akıtmıyoruz, orada bir çukur gibi bir şey yaptık hayvanlar gelip su içiyorlar. Araç kullanan arkadaşlar da duyarlı trafik ışığına geldikleri zaman bir dakika duruyor mesela ışıkta kuşları rahatsız etmiyorlar. Araçlar hareket haline geçtikleri zaman kuşları da korna ile uyarıyorlar" dedi.

"Güvercinlerin olduğu kavşak deyince direkt organize sanayinin girişi anlamına geliyor"

Kavşağın yola dökülen tahıllardan beslenen güvercinlerle bilindiğini söyleyen Aras, "Bu kadar hayvanı bir başkasının tek tek böyle bakması yem vermesi mümkün değil ama giden araçlardan ister istemez dökülen, depodan gelen, gemilerden çekilen, silolardan gelen, buğday, arpa, mısır ve yemlerden kuşlar nasipleniyor. Allah onların kısmetini veriyor. Herkesin kısmeti bir yerden geliyor, bunların kısmeti de buradan geçen araçlardan depolardan gelen ürünlerden dökülen mısır, buğday, arpa, mısır ve yemden nasipleniyor. Doğal bir güzellik ve renk oluyor doğaya hayvanların olması bir de burası dışarıdan gelen turistlerin de dikkatini çekiyor. Güvercinlerin olduğu kavşak deyince direkt organize sanayinin girişi anlamına geliyor. Biz kendi reklamımızı da kuşlar sayesinde yapmış oluyoruz onlara ayrıca da teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tırlardan Dökülen Tahıllar Kuşlara Yem Oluyor - Son Dakika

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