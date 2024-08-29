TİSK Başkanı Akkol, 30 Ağustos Zaferi\'nin mirasını geleceğe taşıma sözü verdi

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Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 30 Ağustos Zaferi'nin mirasını geleceğe taşıma bilinci ile Türkiye'nin yarınları için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Akkol, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, büyük zaferin 102. yılını gurur ve mutlulukla kutladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ulusumuzun bağımsızlık mücadelesi ve onun tacı olan 30 Ağustos Zaferi tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Ebedi zaferimizin 102. yıl dönümünde o günkü inanç ve kararlılıkla geleceğe yürüyor, bu şanlı zaferin bize yüklediği sorumlukları idrak ediyoruz. TİSK ailesi olarak bu zaferin mirasını geleceğe taşıma bilinci ile ülkemizin yarınları için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Bu vesileyle şahsım ve Konfederasyonumuz adına, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize saygı ve minnetlerimi sunuyorum. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."