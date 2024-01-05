 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TİSK Başkanı: İş gücüne erişimde zorluklar yaşıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

TİSK Başkanı: İş gücüne erişimde zorluklar yaşıyoruz

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Türkiye'de iş gücüne erişimde ciddi zorluklar yaşandığını ve gençler arasında hala işsizlik sorunu olduğunu belirtti. Akkol, iş gücü açığını kapatmak için programlara ihtiyaç olduğunu vurguladı. Ayrıca, Avrupa'dan Türk iş gücüne büyük talep olduğunu ve yatırımların devamlılığı için uygun koşullu finansmana ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Akkol ayrıca, asgari ücret desteğinin çalışanlara yansıtıldığını ve desteğin devam etmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

TİSK Başkanı: İş gücüne erişimde zorluklar yaşıyoruz
05.01.2024 - 12:19,
Abone Ol

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Sanayicimiz, esnafımız, turizmcimiz iş gücüne erişimde ciddi zorluklar yaşıyor. Diğer tarafta halen gençlerimizde hatırı sayılır bir işsizlik var. Dolayısıyla bu ikisini bir araya getirecek programlara ihtiyacımız var." dedi.

Akkol, TİSK tarafından Çırağan Sarayı'nda bu yıl 5'incisi "Cumhuriyet'in 100. Yılında Çalışma Hayatı" temasıyla düzenlen Ortak Paylaşım Forumu'nun (OPF) açılışında konuştu.

Forumun ilkinin 2019 yılında işçi, işveren ve kamu kesimi katılımıyla "Birlikte Mümkün Türkiye" mottosuyla düzenlendiğini anımsatan Akkol, şunları söyledi:

"Salgın döneminde dahi ara vermediğimiz forumumuza 4 yıl boyunca 5 bine yakın üst düzey yetkili ve sivil toplum lideri katıldı. Her bir OPF'de aldığımız kararlarla, 4 yılda 20'yi aşkın projeyi hayata geçirdik. Bir önceki forumumuzda sürdürülebilirliği konuştuk. Dijital dönüşüm ve yeşil dönüşümün beraber ilerlediği ikiz dönüşümü öncelikli gündem maddesi olarak belirledik. Bu konuda işçi, işveren, kamu, hep birlikte çalıştık. İstihdamda sürdürülebilirlik için kayıt dışıyla mücadeleye dikkati çektik."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurt sevgisi ona hizmet ile ölçülür." sözünü vasiyet olarak gördüklerini ifade eden Akkol, Türkiye'nin ilk yüzyılında olduğu gibi ikinci yüzyılında da kararlılıkla çalışacaklarını dile getirdi.

"Avrupa'dan Türk iş gücüne büyük talep var"

Dünya ekonomisinin 2023'te zor koşullar yaşadığını belirten Akkol, yatırımları, tüketici talebini, finansal genişlemeyi etkileyen bir sürecin yaşandığına işaret etti.

Türkiye'nin bu süreci en verimli şekilde geçirmesi için odağına önemli konuları alması gerektiğini vurgulayan Akkol, şunları kaydetti:

"Operasyonlarımızın sürdürülebilirliği ve yatırımlarımızın devamlılığı için uygun koşullu finansmana ihtiyacımız var. Üretim maliyetlerimiz birçok sebep kaynaklı yükselmeye devam ediyor. Verimlilik artışı için destekleyici mekanizmaları hep birlikte ortaya koyabilmeliyiz. AB Yeşil Mutabakatı konusunun önemini herkes anlamış durumda. Gerekli aksiyonları almazsak milyarlarca avro karbon vergisi ödemek zorunda kalacağız. Bu mutabakata uyum için devletimizin desteği çok mühim. Tüm dünya yabancı yatırımlara odaklanmış durumda. Yatırım çekemeyen ülkeler üretimde yavaş ilerliyor. Biz de bu konuyu her zaman ana odağımızda tutuyoruz."

Akkol, Türkiye'deki iş gücü ve yetkinlik açığına dikkati çekerek, "Sanayicimiz, esnafımız, turizmcimiz iş gücüne erişimde ciddi zorluklar yaşıyor. Bir tarafta Avrupa'dan Türk iş gücüne belirli segmentlerde çok büyük talep var. Bazı iş yerlerimiz 'İş gücü açığı var, üçüncü vardiya koyamıyoruz.' açıklamaları yapıyor. Diğer tarafta halen gençlerimizde hatırı sayılır bir işsizlik var. Dolayısıyla bu ikisini bir araya getirecek programlara ihtiyacımız var. İşverenin, yatırım ve istihdamı destekleyecek önemli adımlara ihtiyacı var." dedi.

"Asgari ücret desteğini çalışanlara yansıtıyoruz"

Asgari ücretin 2024 yılı için brüt 20 bin 2 lira, net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini anımsatan Akkol, şöyle konuştu:

"Asgari ücret için 2023 yılında hem ara dönemde toplandık hem de yıl sonunda toplandık. Kolay bir süreç değil. Çalışanların çok farklı talep ve beklentileri var. Bu beklentiler konusunda biz mutabıkız. Diğer taraftan işverenlerin belirli kısıtları ve zorlukları var. İşveren tarafının çok haklı perspektifi var, devletimizin de bir perspektifi var. Süreç boyunca verdiğimiz pozitif mesajlarla ayrışma değil, bütünleştirme gayretinde olduk. Gece gündüz çalışarak elimizden geleni yaptık. Asgari ücret desteği artarak devam etti. Bilinmeli ki bu desteği doğrudan çalışanlara yansıtıyoruz. Verilen destek, işverenlerin maliyetlerinin azaltılması için değil, asgari ücretin artırılması için kullanılıyor. Desteğin devam etmesinden mutluluk duyuyoruz."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Üretim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİSK Başkanı: İş gücüne erişimde zorluklar yaşıyoruz - Son Dakika


12:54
Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17
Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48
Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40
Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25
Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05
ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00
CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı

Son Dakika
12:17 Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48 Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46 Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40 Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25 Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05 ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00 CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59 Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
10:53 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 29,84 seviyelerinde işlem görüyor
10:41 Gram altın 1.960 liradan satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 13:11:16. #1.12#
SON DAKİKA: TİSK Başkanı: İş gücüne erişimde zorluklar yaşıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement