 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TİSK Ortak Paylaşım Forumu, Cumhuriyet'in 100. Yılında Çalışma Hayatını Ele Alacak - Son Dakika
Üye Girişi

TİSK Ortak Paylaşım Forumu, Cumhuriyet'in 100. Yılında Çalışma Hayatını Ele Alacak

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenecek olan Ortak Paylaşım Forumu, 'Cumhuriyet'imizin 100. Yılında Çalışma Hayatı' temasıyla gerçekleştirilecek. Forumda, çalışma hayatının önemli konuları olan sanayi, üretim, ihracat, teknoloji ve dijital dönüşüm ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılması beklenen forumda, uluslararası aktörler de yer alacak.

TİSK Ortak Paylaşım Forumu, Cumhuriyet\'in 100. Yılında Çalışma Hayatını Ele Alacak
29.12.2023 - 12:58,
Abone Ol

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından Ortak Paylaşım Forumu'nun beşincisi, " Cumhuriyet'imizin 100. Yılında Çalışma Hayatı" temasıyla gerçekleştirilecek.

TİSK'ten yapılan açıklamaya göre, çalışma hayatının üçlü sac ayağı olan kamu, işçi ve işveren temsilcilerini "Birlikte Mümkün Türkiye" demek için yeniden bir araya getirecek forum, 5 Ocak'ta düzenlenecek.

"Cumhuriyet'imizin 100. Yılında Çalışma Hayatı" ana temasıyla yapılacak forumda, sanayi, üretim, ihracat, teknoloji, araştırma ve geliştirme konularında elde edilen değerler masaya yatırılacak.

Forumda, geride kalan 100 yılı anlayarak Türkiye'nin yeni yüzyılına birlikte hazırlanmanın önemine, çalışma hayatını derinden etkileyeceği düşünülen dijital dönüşümün çalışma hayatı, yetkinlikler ve istihdam üzerindeki etkilerine odaklanılacak.

Forum kapsamında "Cumhuriyet'imizin Yeni Yüzyılı: Gelenekten Geleceğe" temasıyla düzenlenecek panelde, ülkenin önde gelen ve köklü aile şirketlerinin yeni kuşak temsilcileri hedeflerini aktaracak.

İş sağlığı ve güvenliği konularının önemine işaret edilecek forumda, şirketlerin iyi uygulamalarının yanı sıra teknolojinin iş sağlığı ve güvenliğinde kullanımıyla elde edilen kazanımlar anlatılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması beklenen forumda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile çalışma hayatının önemli uluslararası aktörlerinden Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), BusinessEurope, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve OECD gibi kuruluşların üst düzey temsilcileri yer alacak.

Çırağan Palace Kempinski'de düzenlenecek forum, "https://www.ortakpaylasimforumu.org" internet sitesinden de çevrim içi takip edilebilecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Uluslararası, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİSK Ortak Paylaşım Forumu, Cumhuriyet'in 100. Yılında Çalışma Hayatını Ele Alacak - Son Dakika


12:46
Kendisine yalvaran oğlunu, kemerle acımasızca dövdü Kendisine yalvaran oğlunu, kemerle acımasızca dövdü
12:45
Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi
12:13
2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı 2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı
12:07
106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı 106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı
11:59
Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi
11:35
İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı
11:34
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:21
Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu

Son Dakika
12:45 Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi
12:46 Adana'da Bir Baba Oğlunu Kemerle Dövdü
12:13 2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı
12:07 106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı
11:59 Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi
11:35 İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı
11:34 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:21 Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu
11:19 Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası
11:17 BOTAŞ, doğal gaza ocakta zam yapmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 13:21:20. #1.13#
SON DAKİKA: TİSK Ortak Paylaşım Forumu, Cumhuriyet'in 100. Yılında Çalışma Hayatını Ele Alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement