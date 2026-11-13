TİTCK Başkanı Çelik, ruhsat sürecini üçe ayırıp yerli ilaç eylem planını açıkladı - Son Dakika
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TİTCK Başkanı Çelik, ruhsat sürecini üçe ayırıp yerli ilaç eylem planını açıkladı

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TİTCK Başkanı Hüseyin Çelik, yerli ilaç üretimi için yeni eylem planını devreye koyacaklarını söyledi. Çelik, ilaç ruhsat bölümünü üçe ayırıp ruhsat sürecini kolaylaştıracaklarını ve halkın ilaca erişim süresini kısaltacaklarını belirtti.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hüseyin Çelik, yerli ilaç üretme adına yeni bir eylem planını devreye koyacaklarını söyledi.

Çelik, bir otelde düzenlenen "Türk Eczacıları Birliği 45. Dönem 2. Bölgelerarası Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, kurum olarak hizmet kalitesini ve çalışanların verimliliğini artırmaya yönelik faaliyetler yürüttüklerini belirtti.

Kurumsal yapılanma anlamında yeni daire başkanlıkları kurmayı planladıklarını ifade eden Çelik, "İlaç ruhsatlandırma sürecini çok daha kolaylaştıracağız. İsmini de değiştireceğiz, 'ruhsatlandırma' demişiz, onu 'ruhsat dairesi' olarak değiştireceğiz. Birçok yenilikle halkımızın ilaca erişim süresini çok daha kısaltacağız. Bunu yönetmelikte öngördüğümüz sürelere çekeceğiz." dedi.

Çelik, bu bağlamda yeni daireler kuracaklarını vurgulayarak, "İlaç ruhsat bölümünü, konvansiyonel ilaçlar, yenilikçi biyoteknolojik ilaçlar ve ruhsatlı ürünler olarak üçe ayıracağız. Bu da çok daha odaklı bir ruhsat sürecini yönetmemizi sağlayacak." diye konuştu.

İlaç ruhsatlandırma işlemlerinde dijitalleşmeye yönelik çalışmalara da devam edildiğini anlatan Çelik, mevcut yazılım sisteminde yaşanan sorunları gidermek için yeni bir altyapı hazırladıklarını kaydetti.

Yeni sistemin uçtan uca dijital olacağının altını çizen Çelik, hiçbir yazışmaya gerek kalmadan, ıslak imzayla ruhsat imzalanmayan, SGK ile entegrasyonu da içeren yazılımı ocakta büyük ölçüde devreye alacaklarını belirtti.

Çelik, ilaç ve eczacılık alanındaki mevzuatın çok iyi olduğunu ancak denetim kısmının, işini iyi yapanı koruyacak şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini ifade etti.

Klinik araştırmaların çok kritik olduğuna dikkati çeken Çelik, "Yerli ilaç üretme adına yeni bir eylem planı devreye koyacağız. Klinik araştırmalarda yenilikçi bir yaklaşımla süreci yönetmeye çalışıyoruz. Yurt dışı ilaçta yaşanan kimi sorunlar var. Daha 2 gün önce yurt dışı ilaç komitemizi topladık. Birçok ilacı gözden geçirip kapsama aldık ve onları yakında yayınlayacağız." dedi.

Kaynak: AA
Hüseyin ÇelikEkonomiSağlıkGüncelSon Dakika

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