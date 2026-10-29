Tıybi, Eisenkot'a Netanyahu hükümetini düşürme konusunda yardım teklif etti

İsrail seçimlerinde toplamda 19 milletvekiline ulaşarak tarihi bir temsil düzeyine ulaşan İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerden Taal'in lideri Ahmed Tıybi, içinde yer aldıkları Ortak Liste'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetini düşürmek için koalisyon kurmaya çalışacak muhalefet lideri Gadi Eisenkot'a yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

İsrail seçimlerinde oy sayımlarının tamamlanmasının ardından kesinleşmemiş resmi sonuçlara göre, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler, 19 milletvekiline ulaşarak tarihi bir temsil düzeyine ve Meclis aritmetiğinde kilit bir konuma ulaştı.

Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste 11, Birleşik Arap Listesi (Raam Partisi) 8 sandalye elde etti.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin sandıklara yoğun katılımıyla elde edilen bu sonuçlardan rahatsız olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve koalisyon ortakları, "seçimlerin çalındığı, usulsüzlük yapıldığı" iddialarını ortaya attı.

Ortak Liste'den Meclise girmeye hak kazanan ve Netanyahu'nun iddialarının hedeflerindeki Taal Partisi lideri Ahmet Tıybi, İsrail seçimlerinin sonuçlarını ve koalisyon hesapları konusunda sergileyecekleri tutumu AA muhabirine değerlendirdi.

"Arap seçmenin başarısı"

Tıybi, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin toplamda 19 milletvekiliyle tarihi temsil düzeyine ulaştığı seçimleri "Bu, sandıklara yoğun bir şekilde akın eden ve kendini savunan Arap seçmenin başarısıdır." sözleriyle değerlendirdi.

Ortak Liste'nin çıkardığı 11 milletvekiliyle "Arap partileri sayesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümet kurmasının engellendiğini" vurgulayan Tıybi, "Itamar Ben-Gvir bir daha Ulusal Güvenlik Bakanı olamayacak, (Bezalel) Smotrich de aynı şekilde. Bunlar, siyasi bir bilgelikle ve büyük bir sorumlulukla hareket eden bilinçli Arap toplumumuzun elde ettiği başarılardır." ifadelerini kullandı.

Tıybi, önlerinde zorluk ve sorumluluk olduğuna işaret ederek kazandıkları sandalyeleri Netanyahu hükümetini düşürmeye katkı sağlamak ve onun yerine "daha az kötü" bir hükümetin kurulması için kullanmak istediklerini söyledi.

Muhalefet blokunda yer alan İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman'ın telefonlara çıkmadığı iddialarını, "seçim sonrası daha fazla taviz almak için tipik davranış" olarak değerlendiren Tıybi, "Bibi (Netanyahu) ve Tıybi ile aynı masaya oturmak istemiyorum." ifadesini kullanan Liberman ile kendisinin de aynı masada oturmak istemediğini belirtti.

İsrail vatandaşı Filistinli siyasi lider, muhalefetle varılacak uzlaşı çerçevesinde Filistinliler için "bir güvenlik ağı oluşturmak ve hükümeti düşürerek yeni bir hükümet kurulmasını" sağlamak istediklerini belrterek Yahudi muhalefet liderlerine kendi aralarındaki atışmaları bırakma çağrısı yaptı.

"Netanyahu, tekrar seçime gitmek istiyor"

Tıybi, "Netanyahu'nun tekrar seçime gitmek istediğini" ifade ederek Netanyahu'nun planına ilişkin şunları söyledi:

"Şu an geçici başbakan olarak kalmak, ABD ara seçimlerinin sonrasında Donald Trump ile işbirliği ve koordinasyon içinde İran'a karşı bir savaşa girmek ve sonrasında yeni seçimlere gitmek istiyor."

Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot öncülüğünde muhalif blokun Netanyahu'nun önünü kesmek için hükümet kurması gerektiğini kaydeden Tıybi, "Ortak Liste olarak, Eisenkot'un önünü açmak ve ona yardımcı olmak için hazırız. Toplumumuz için güvenlik ağı adına bir takım taleplerimiz var." dedi.

"Bize dürüstlük ve doğruluk dersi verecek en son kişi Binyamin Netanyahu'dur"

Tıybi, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin seçimlerde büyük bir başarı elde etmesinin ardından Netanyahu'nun seçimlerde usulsüzlük olduğu iddialarına ilişkin şunları aktardı:

"Yegane hırsızlar ve yegane gaspçılar Netanyahu'nun makamında yer alıyor. Başbakan dolandırıcılık, sahtekarlık ve görevi kötüye kullanmakla suçlanıyor. Cezai suçlamalarla soruşturma altında olan üç dört bakan, bu konuda bize nasihat verecek ve bizi suçlayacak en son kişilerdir."

İsrail vatandaşı Filistinlilerin "durumu ne olursa olsun" yoğun bir şekilde sandığa gittiğine dikkati çeken Tıybi, "Bu onları rahatsız etti. İktidarda kalmaya devam edebilmek için Arapların oy kullanmamasını istiyorlar. Bizim oy kullanmamız onların planlarını bozdu." diye konuştu.

Tıybi, "bunlar medya ve reklam" diyerek Netanyahu'nun iddialarının tamamen asılsız olduğunu ve Başbakan'a bağlı İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in (Şabak) konuyu büyüttüğünü vurguladı.

Şin-Bet'in Netanyahu'ya bağlı olduğunu belirten Tıybi, amacın resmi seçim sonuçlarının açıklanmasını ve İsrail Meclis Başkanının değiştirilmesini engellemek olduğunu savundu. ???????Tıybi, İsrail Merkez Seçim Komitesinin ortaya attığı iddiaların seçim sonuçlarını etkilemeyeceğini ve seçim sürecinin adil şekilde ilerlediğini vurguladı.

Tıybi, Netanyahu'nun "Ahmed Tıybi seçimlerden 4 gün önce neden Katar'a gitti?" diye sorduğu paylaşıma yanıt vererek Al Jazeera'ya milyonlarca kişinin izlediği bir röportaj yapıp hemen geri döndüğünü, tekrar davet edilse yine gideceğini söyledi ve "Bize dürüstlük ve doğruluk dersi verecek en son kişi Binyamin Netanyahu'dur." dedi.

İsrail vatandaşı Filistinlilere seslenen Filistinli siyasetçi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu seçim katılım oranıyla bir destan yazdınız. Sağ kanada asla unutamayacağı bir ders verdiniz. Netanyahu'nun bir sağ hükümet kurmasını engellediniz. Ortak bir hedefimiz var, o da bu hükümeti düşürmek. Birleşik Liste'deki (Raam Partisi) kardeşlerimizle koordinasyon kurmakta kesinlikle hiçbir sakınca görmüyoruz."