TKDK desteğiyle Kilimli'de yeni dernek ofisi 12 milyon 400 bin liralık hibeyle açıldı - Son Dakika
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TKDK desteğiyle Kilimli'de yeni dernek ofisi 12 milyon 400 bin liralık hibeyle açıldı

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TKDK desteğiyle Kilimli\'de yeni dernek ofisi 12 milyon 400 bin liralık hibeyle açıldı
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Kilimli Yerel Eylem Grubu Derneği Ofisi, TKDK Zonguldak İl İrtibat Ofisi'nin desteğiyle düzenlenen törenle açıldı. IPARD III LEADER tedbiri kapsamında derneğe 2026-2030 döneminde uygulanmak üzere 12 milyon 400 bin lira bütçeli yüzde 100 hibe verilecek.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Zonguldak İl İrtibat Ofisi'nin destekleriyle hayata geçirilen Kilimli Yerel Eylem Grubu Derneği Ofisi törenle açıldı.

TKDK Zonguldak İl İrtibat Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla yürütülen IPARD III Programı LEADER tedbiri kapsamında kurulan derneğin açılış töreninde Kilimli'nin köklü madenci kültüründen gelen dayanışma ve birlik ruhuna dikkat çekildi.

TKDK tarafından Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla desteklenen proje kapsamında derneğe, 2026-2030 yılları arasında uygulanmak üzere toplam 12 milyon 400 bin lira bütçeli yüzde 100 hibe desteği sağlanacak.

Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üreticiler, kadınlar, gençler ve yerel paydaşların aktif katılımıyla oluşturulan dernek, ilçenin ihtiyaçlarını doğrudan yerelden alınan verilerle belirleyerek uzun vadeli ve katılımcı bir kalkınma modeli sunmayı hedefliyor.

Kadınların, gençlerin ve yerel üreticilerin projelerine rehberlik ederek ilçeye yeni istihdam alanları kazandırmayı amaçlayan dernek ofisi, gelecek dönemde yürütülecek tüm faaliyetlerin koordinasyon merkezi olacak.

Törene, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Kilimli Kaymakamı Kübra Demirer, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, TKDK Kastamonu İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu, TKDK Zonguldak İl İrtibat Ofisi uzmanları Dr. Coşar Tosun ve Onur Gümüştekin, Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin, Çatalağzı Belediye Başkanı Yavuz Palabaş, Muslu Belediye Başkanı Fırat Kabadayı ile çok sayıda kurum temsilcisi ve vatandaş katıldı.

Kaynak: AA
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