Kemal Okuyan: Siyasi Partiler ve Seçim Yasası ile Yerel Yönetimlerle İlgili Yasalar Tartışılmaya Açılmalıdır

31.03.2026 20:21  Güncelleme: 21:50
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, CHP'li belediyelere yönelik yapılan operasyonların seçme ve seçilme hakkının kısıtlanması olarak tanımlayarak, siyasi partiler ve seçim yasalarının tartışılması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin, "Burada adlı adınca 'seçme ve seçilme hakkı'nın kısıtlanması, hatta ortadan kaldırılmasına dönük bir süreç işliyor. Madem seçme ve seçilme hakkının gasbı konuşuluyor o zaman bağlantılı iki konu, siyasi partiler ve seçim yasası ile yerel yönetimlerle ilgili yasalar tartışılmaya açılmalıdır" dedi.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Operasyonları "seçme ve seçilme hakkının ortadan kaldırılması" olarak niteleyen Okuyan, şunları kaydetti:

"CHP'li belediyelere dönük sistematik operasyonların şurası doğru, şurası yanlış diye tasnif edilmesinin hiçbir anlamı yok. Burada adlı adınca 'seçme ve seçilme hakkı'nın kısıtlanması, hatta ortadan kaldırılmasına dönük bir süreç işliyor. 'Ne yapalım suça göz mü yumalım' türünden bir iktidar savunusunun da hiçbir karşılığı bulunmuyor. Bugün 31 Mart 2026. Bu tek günde dahi 12 Eylül tarafından bu ülkeye dayatılan Anayasaya ve de sürekli iktidarın niyetleri doğrultusunda değiştirilen yasalara aykırı binlerce uygulamayı listeleyebiliriz. Bunlara göz filan yumulmuyor, her şey aleni!"

İlginç olan, bu kadar belediyeye 'yolsuzluk' operasyonu yapıldığı sırada bile muhalefet cephesinden birilerinin "gelin şu belediyeleri halka hizmet değil rant ve kar dağıtan piyasa oyuncularına çeviren yasal düzenlemeleri değiştirelim" demiyor. Demiyor çünkü, bu düzenlemeler yalnız kabullenilmedi, aynı zamanda bütün partiler için vazgeçilmez hale geldi.

İktidarın genel oy hakkını ortadan kaldırıcı hamlelerinin karşısında dururken, bir yandan da 'piyasa ekonomisi'nin yarattığı tahribatın sergilenmesi mutlak bir zorunluluk. Madem seçme ve seçilme hakkının gasbı konuşuluyor o zaman bağlantılı iki konu, siyasi partiler ve seçim yasası ile yerel yönetimlerle ilgili yasalar tartışılmaya açılmalıdır."

Kaynak: ANKA

