TKP'den Karma Eğitime Karşı Tepki - Son Dakika
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TKP'den Karma Eğitime Karşı Tepki

TKP\'den Karma Eğitime Karşı Tepki
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TKP, Yeni Akit'in 'Karma eğitim sona ersin' manşetine sert tepki gösterdi ve durdurulması çağrısı yaptı.

(ANKARA) - TKP, Yeni Akit gazetesinin, bugün "Karma eğitim sona ersin" başlıklı sürmanşetinin ardından yaptığı açıklamada, "Şu anda tam 8 kentte sadece kız çocuklarının gideceği ortaokul açılarak karma eğitim zaten delik deşik edilmiş durumda. Bu gerici saldırı püskürtülmeli, Cumhuriyet ve laiklik düşmanı, en başta da çocuk düşmanı olan bu girişim durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP)  sosyal medya hesabından yaptığı "Karma Eğitimi Hedef Alanları Durduracağız" başlıklı açıklamasında şunları kaydetti:

"Çıkardığı genelgelerle okulları tarikat ve cemaatlere teslim eden, zorunlu eğitimi hedef alan, müfredatı daha da gericileştiren, son olarak da "Neyden kurtuluyoruz, ondan önce koskoca Osmanlı vardı' diyerek Kurtuluş Savaşı'nı müfredattan çıkarmaya hazırlanan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin döneminde karma eğitim hedef alınmaya devam ediyor Bugün yandaş bir gazete tarafından atılan manşette 'Asrın yanlışından dönülsün' denilerek 'Karma eğitim sona ersin' çağrısında bulunuldu. Yeni Akit bu cüreti açık şekilde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den almaktadır.

Bundan aylar önce yaptığı bir açıklamada bazı velilerin 'Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum' dediğini iddia eden Tekin, 'Şimdi benim Milli Eğitim olarak birincil hedefim ne? Kız çocuklarının okullaşmasını sağlamaktı. O zaman veliyi ikna etmek için biz, gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli' ifadesini kullanmıştı. Hem zorunlu eğitimi hedef alan hem de kız çocuklarının okula gitmemesini dert ettiğini öne süren Tekin, yalan söylemektedir.

Eğitim-İş'in açıkladığı verilere göre, Türkiye'de 2023-2024 eğitim-öğretim yılında zorunlu eğitim çağında olup örgün eğitime devam etmeyen çocuk sayısı yaklaşık 612 bin 814'tü. Bu sayı bir önceki döneme göre yüzde 38,4 artarken, tahminlere göre şimdi çok daha yüksek oranlara çıkmış, 800 bini geçmiş durumda.

"BU TABLONUN SORUMLUSU BAKAN TEKİN'DİR"

Yine Eğitim-İş verilerine göre eğitim dışında kalan çocukların yüzde 53,6'sı erkek, yüzde 46,4'ü ise kız çocukları. Erkek çocukları genellikle ekonomik nedenlerle, çalışmak zorunda kaldıkları için okuldan koparken, kız çocukları ise erken yaşta zorla evlilik, ev içi yükler ve gericilik nedeniyle eğitimden uzaklaşıyor. Bu tablonun sorumlusu içinde yaşadığımız düzen ve bunun temsilcisi Bakan Tekin gibilerdir.

Üstelik geldiğimiz noktada tehdit sanılandan çok daha büyüktür. Geçtiğimiz yıl Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Dikmen'deki bir okulda sadece kız çocuklara yönelik ortaokul açılmış, büyük tepki çeken bu adımın sadece başkentle sınırlı olmadığı ortaya çıkmıştı. Şu anda tam 8 kentte sadece kız çocuklarının gideceği ortaokul açılarak karma eğitim zaten delik deşik edilmiş durumda. Yandaşlar ise attığı manşetlerle AKP'ye gaza basma çağrısında bulunmaktadır. Bu gerici saldırı püskürtülmeli, Cumhuriyet ve laiklik düşmanı, en başta da çocuk düşmanı olan bu girişim durdurulmalıdır."

Kaynak: ANKA

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