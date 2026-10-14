TKP Genel Sekreteri Okuyan, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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TKP Genel Sekreteri Okuyan, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi

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TKP Genel Sekreteri Okuyan, Halk TV\'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi
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Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Halk TV'ye kayyım atanmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Okuyan, 'Halk TV'ye patronu nedeniyle el konmadığını herkes biliyor' dedi; iktidarın Tele1 ve Halk TV'ye el koyduğunu öne sürdü.

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki göstererek, "Halk TV'ye patronu nedeniyle el konmadığını herkes biliyor" dedi.

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekteri Kemal Okuyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Halk TV'ye patronu nedeniyle el konmadığını herkes biliyor. Defalarca yayın yasağı getirilen, çalışanları tutuklanan bir kanaldan söz ediyoruz. İktidar dertliydi, Kılıçdaroğlu dertliydi. Partimize patron kararıyla boykot uygulanıyordu ama biz hiç dertlenmedik. 'Kanalın tercihidir' dedik geçtik. İktidar ise her konuda kendi tercihini dayatıyor. CHP'yi aldı, bir sürü belediyeyi aldı, en son İzmir'i aldı. Bir medya imparatorluğu kurdu, dışında kalan 2-3 kuruma da el koydu. Tele1 ve şimdi Halk TV. Nasıl bir dağılma ve nasıl bir korkuymuş bu. Bu koşullarda 'ama patronu…' diye söze başlayanları patronsuz Türkiye mücadelesine bekleriz."

Kaynak: ANKA
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