TKP/ML-TİKKO Üyesi Kadın İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika
TKP/ML-TİKKO Üyesi Kadın İstanbul'da Yakalandı

21.05.2026 10:15
Aranan H.K. isimli kadın, jandarma operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

TOKAT Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, terör örgütü TKP/ML-TİKKO üyesi olduğu gerekçesiyle aranan H.K. isimli kadın, jandarma ekiplerinin takibi sonucu İstanbul'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Tokat Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalarda bir şüpheliyi takibe aldı. Çalışmalar kapsamında 1992-1998 yılları arasında silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüten ve yaklaşık 34 yıl boyunca örgütsel bağı tespit edilemeyen H.K. adlı kadının, örgütteki faaliyetleri tek tek deşifre edildi. Yıllardır izini kaybettiren şüphelinin yakalanması için aylarca takip yürüten ekipler, 12 Mayıs'ta İstanbul'daki ikamete operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanıp gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı. Şüpheli, 15 Mayıs'ta Tokat Çamlıbel Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Terör, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaşlı yıldızlar sevgilileriyle Bodrum'da yedi içti, hesabı ödemeden kaçtı
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
ABD'yi karıştıran skandal! Polis gözaltına aldığı kadınla araçta ilişkiye girdi
Serenay Sarıkaya dahil 25 kişinin adı geçiyor! İşte ünlülere yöneltilen suçlamalar
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 10:49:50.
