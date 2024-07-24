TKP, Rönesans Holding'in mal varlıklarının halka feda edilmesini istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TKP, Rönesans Holding'in mal varlıklarının halka feda edilmesini istedi

TKP, Rönesans Holding\'in mal varlıklarının halka feda edilmesini istedi

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Holdinglerin mal varlıkları ve karlarının halka feda edilmesi kampanyası kapsamında Rönesans Holding'in önünde basın açıklaması yaptı. TKP üyeleri, holdingin mal varlığı ve karının halka feda edilmesini talep eden sloganlar attı.

24.07.2024 20:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: BUSE ÖZBEY

(ANKARA) -Türkiye Komünist Partisi (TKP) "Holdinglerin mal varlıkları ve karları halkımıza feda olsun" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında Rönesans Holding'in önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Emekçilerin hayatını çalan bu düzenin karşısında biz daha adil bir çözüm önerisi sunuyoruz. Büyük tekellerin mal varlıkları ve karlarına el konacak. İşçilerin canı şirketlerin büyüme ve kar hırsına feda olacağına şirketlerin mal varlıkları ve karları halkımıza feda olsun" denildi.

TKP üyeleri, Rönesans Holding'in Atatürk Bulvarı'nda bulunan merkezinde basın açıklaması yapmak için Kuğulu Park'tan holdingin önüne yürüdü. Ellerinde, "Rönesans Holding'in mal varlığı ve karı halkımıza feda olsun" yazılı döviz taşıyan TKP üyeleri, "İşçi katili hırsız Rönesans","Fabrikalar, tarlalar, siyasi iktidar, her şey emeğin olacak", "İşte burası katil yuvası", "Patronların mallarına el koyacağız" sloganları attı. Rönesans Holding'in önüne gelen TKP üyeleri ıslık ve alkışlarla şirketi protesto etti.

"İşçilerin canı şirketlerin büyüme ve kar hırsına feda olacağına..."

Holding önünde yapılan basın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Komünist Partisi tüm sektörlerde devletleştirmeyi savunuyor. Bunu yapıp sömürünün kaynağını kuruttuğumuzda ve asalak patron sınıfını sırtımızdan attığımızda sorunların çözümü çok daha kolay olacak. Piyasa ekonomisinde bile bu şirketlerin varlıkları ve karlarının nelere karşılık geldiği, sorunun kaynağını, ulaştığı akıl dışı boyutu ve çözümün sanıldığından daha kolay olduğunu gösteriyor. Emekçilerin hayatını çalan bu düzenin karşısında biz daha adil bir çözüm önerisi sunuyoruz. Büyük tekellerin mal varlıkları ve karlarına el konacak. İşçilerin canı şirketlerin büyüme ve kar hırsına feda olacağına şirketlerin mal varlıkları ve karları halkımıza feda olsun. Bir ailenin el koyduğu bu rakam; 2 bin 100 mahallede 210 bin çocuk kapasiteli kreş yapılmasını, 19 bin kreş personelinin istihdam edilmesini sağlıyor. 500 adet spor tesisinin yapım maliyetine denk düşüyor. 6 milyon 300 bin kişinin yıllık mobil faturasını karşılıyor. 376 bin 667 üniversite öğrencisine 1 yıl boyunca verilecek aylık 5 bin TL burs anlamına geliyor. Bunlar devletleştirme sonucunda Rönesans Holding'in elinde tuttuğu zenginliklerin topluma olacak katkısının boyutlarını gösteren birkaç örnek. Rönesans Holding halkımıza, ülkemize, topluma feda olsun."

TKP üyeleri, basın açıklamaları sonrasında "Rönesans Holding'in mal varlığı ve karı halkımıza feda olsun" yazılı pankartı Rönesans Holding'in duvarına astı.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TKP, Rönesans Holding'in mal varlıklarının halka feda edilmesini istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:22 “El sıkışma polemiği“ alevleniyor Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadı "El sıkışma polemiği" alevleniyor! Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadı
18:45 AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı
18:18 Soğukkanlılığı pes dedirtti Bingöl’de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler Soğukkanlılığı pes dedirtti! Bingöl'de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler
16:40 Erdoğan’ın sinyalinin ardından bakanlık harekete geçti: Gerekli adımlar atılacak Erdoğan'ın sinyalinin ardından bakanlık harekete geçti: Gerekli adımlar atılacak
15:42 YRP’li Şanlıurfa Belediye Başkanı Gülpınar, Bakan Kurum’a sahip çıktı: Protokol krizini kimin yaptığını biliyoruz YRP'li Şanlıurfa Belediye Başkanı Gülpınar, Bakan Kurum'a sahip çıktı: Protokol krizini kimin yaptığını biliyoruz
18:14 Cami imamı etkisiz hale getirdiği şüphelinin hayatını kurtardı Cami imamı etkisiz hale getirdiği şüphelinin hayatını kurtardı
17:43 Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum’da yakalandı Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı
17:39 Galatasaray’da ayrılık Tete, Panathinaikos’a transfer oluyor Galatasaray'da ayrılık! Tete, Panathinaikos'a transfer oluyor
17:02 Trendyol Süper Lig’de 2 haftalık program açıklandı İşte sezonun açılış maçı Trendyol Süper Lig'de 2 haftalık program açıklandı! İşte sezonun açılış maçı
16:58 Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı
16:36 “Andımız“ paylaşımı sonrası Sudan’a atanmıştı Eski emniyet müdürüne dikkat çeken görev "Andımız" paylaşımı sonrası Sudan'a atanmıştı! Eski emniyet müdürüne dikkat çeken görev
16:33 Prens William’ın yıllık 30 milyon dolar maaş aldığı açıklandı Prens William'ın yıllık 30 milyon dolar maaş aldığı açıklandı
16:26 Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 20:58:43. #1.11#
SON DAKİKA: TKP, Rönesans Holding'in mal varlıklarının halka feda edilmesini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement