TKYB ve OPEC Fund, Türkiye'nin tarım ve gıda üretim sektörlerini desteklemek için 50 milyon dolarlık bir finansman projesine imza attı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu (OPEC Fund for International Development-OPEC Fund) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin tarım ve gıda üretim sektörlerini desteklemek amacıyla 50 milyon dolar tutarında bir finansman projesine imza attı.
TKYB açıklamasına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığının borçlu ve TKYB'nin uygulayıcı kuruluş olarak yer aldığı projede, Viyana, Avusturya merkezli uluslararası bir kalkınma bankası olan OPEC Fund tarafından sağlanan kredi Türkiye genelindeki tarım ve gıda üretim alanında faaliyet gösteren işletmelere finansman sağlamayı hedefliyor.
Kredi, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremden etkilenen 11 ildeki işletmeler öncelikli olmak üzere, Türkiye'de tarım ve gıda üretimi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı için kullandırılıyor.
Açıklamada, gerçekleştirilen iş birliği hakkında değerlendirmelerine yer verilen TKYB Genel Müdürü İbrahim Öztop, "OPEC Fund ile imzaladığımız bu anlaşma hem Bankamız için hem de yıllar sonra Türkiye için bir ilk olması sebebiyle büyük bir önem taşırken, Türkiye'nin tarım ve gıda üretim sektörlerinde sürdürülebilir gelişim sürecini destekleme misyonumuzu daha da pekiştiriyor. OPEC Fund ile kurduğumuz bu anlamlı iş birliğini sadece finansal bir destek olarak değil, ülkemizin tarımsal kapasitesini ve gıda üretimini artırma yolunda atılmış değerli bir adım olarak görüyoruz. Bu vesileyle, depremden etkilenen bölgelerimizde faaliyet gösteren işletmelerin hızla toparlanmasına da katkıda bulunmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.
OPEC Fund Başkanı Dr. Abdulhamid Alkhalifa ise Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.
Alkhalifa, tarım ve gıda sektörlerinin Türkiye'de ekonomik hareketlilik, istihdam ve ticarete çok büyük katkılar sağladığını belirterek, "TKYB aracılığıyla sağladığımız bu finansmanın hem sektörün uzun vadeli sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağına hem de depremden etkilenen bölgelerdeki işletmelerin ihtiyaçlarını gidererek ayağa kalkmalarına destek olacağına inanıyoruz. Türkiye ile iş birliğimizi daha ileri taşımaya ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına destek olmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kerem Dönmez ise şunları kaydetti:
"Ülkemiz tarafından uluslararası kuruluşlardan, hükümetlerden, ihracat kredi kuruluşlarından ve ticari kreditörlerden gıda güvenliği sektörü de dahil olmak üzere pek çok sektör için uygun koşullu dış finansman sağlanmasına ilişkin çalışmalara devam ediyoruz. Bu finansmanla OPEC Fund ile ilk iş birliğimizi gerçekleştirdik. 21 Mart tarihinde OPEC Fund ile Bakanlığımız arasında imzalanan bu anlaşmayla Türkiye'de ve öncelikli olarak depremden etkilenen bölgelerde faaliyet gösteren işletmelerin gıda güvenliği projelerine yatırım ve işletme sermayesi finansmanı sağlayacağız."
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