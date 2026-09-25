TMMOB, AYM önündeki emekli eyleminde yaşamını yitiren polis memuruna açıklama yaptı - Son Dakika
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TMMOB, AYM önündeki emekli eyleminde yaşamını yitiren polis memuruna açıklama yaptı

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TMMOB, AYM önündeki emekli eyleminde yaşamını yitiren polis memuruna açıklama yaptı
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TMMOB, Ankara'da emeklilerin Anayasa Mahkemesi önündeki eylemde intihar eden emekli polis memurunun yaşamını yitirmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, emeklilerin açlık sınırının altında ücretlere ve yoksulluğa mahkûm edilemeyeceği belirtildi.

(ANKARA) - TMMOB, Ankara'da emeklilerin seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi önünde düzenlediği eyleme katılan emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin, "Yıllarca çalışarak bu ülkeye emek veren milyonlarca yurttaşımız; açlık sınırının altında ücretlere, yoksulluğa ve geçim kaygısına mahküm edilemez. İnsanca yaşam bir yurttaşlık hakkıdır" dedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Ankara'da emeklilerin seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi önünde düzenlediği eylem sırasında intihar eden emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin açıklama yaptı. TMMOB, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdiği açıklamada şunları kaydetti:

"Emekli yurttaşlarımız açlığa, yoksulluğa ve ölüme mahküm edilemez. Ankara'da seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi önünde yapılan eyleme katılan emekli bir yurttaşımız, geçinemediğini haykırarak intihar girişiminde bulundu. Ülkemizde emeklilerin getirildiği nokta budur.

Yıllardır siyasi iktidarın uyguladığı emek ve halk düşmanı ekonomi politikaları, ekonomik krizin bütün yükünü emekçilerin ve emeklilerin omuzlarına yıkarken; milyonlarca yurttaşımızı açlık, yoksulluk ve geçim kaygısıyla baş başa bırakmıştır. Sosyal devlet anlayışını tasfiye eden, kamusal kaynakları toplumun ihtiyaçları yerine sermayenin çıkarları doğrultusunda kullanan bu politikalar kabul edilemez.

Yıllarca çalışarak bu ülkeye emek veren milyonlarca yurttaşımız; açlık sınırının altında ücretlere, yoksulluğa ve geçim kaygısına mahküm edilemez.

Emeklilerin insanca yaşayabileceği bir gelir, sosyal güvenlik sisteminin bir lütfu değil, yıllarca verilen emeğin karşılığıdır.

İnsanca yaşam bir yurttaşlık hakkıdır. Emeklilerimizin açlığa ve yoksulluğa mahküm edilmediği; emeğin karşılığını bulduğu, eşit ve adil bir ülke için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA
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