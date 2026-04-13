TMMOB, Doruk Madencilik İşçilerini Destekliyor

13.04.2026 23:13
TMMOB, Doruk Madencilik işçilerinin ücret ve çalışma koşulları için yürüyüşüne destek verdi.

(ANKARA) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Doruk Madencilik işçilerinin ücret, tazminat ve çalışma koşullarına ilişkin taleplerini duyurmak amacıyla Ankara'ya başlattığı yürüyüşe destek mesajı paylaştı.

TMMOB'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Doruk Madencilik işçilerinin yanındayız! Doruk Madencilik işçileri ücret, tazminat ve çalışma hakları için Ankara'ya yürüyor. Aylardır ödenmeyen ücretler, yıllara yayılan tazminat kayıpları ve güvencesiz çalışma uygulamaları; yalnızca bir işletmenin değil, kamusal denetim ve sorumluluk mekanizmalarının işletilmemesinin açık bir göstergesidir."

İşçilerin; birikmiş ücret ve sosyal hak alacaklarının ödenmesi, tazminat haklarının eksiksiz karşılanması, dayatılan ücretsiz izin uygulamalarının kaldırılması, işten çıkarılanların işe iadesi ile işçi sağlığı ve iş güvenliği koşullarının sağlanmasına yönelik talepleri meşrudur ve gecikmeksizin karşılanmalıdır.

Emekçilerin yaşam ve çalışma koşullarını her geçen gün daha da ağırlaştıran bu anlayışı kabul etmiyoruz. Alın terinin karşılığını, insanca yaşam ve güvenceli çalışma hakkını talep eden Doruk Madencilik işçileri yalnız değildir. TMMOB olarak; emeğin, bilimin ve kamu yararının yanında durmaya, Doruk Madencilik işçilerinin haklı mücadelesini desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

