TMMOB: MESEM\'de Çocuk İşçiliği Yapılıyor

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(ANKARA) - TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) uygulamalarında çocuk işçi çalıştırılması ve iş cinayetlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "MESEM çıraklık eğitimi değil, çocukların her türlü işte doğrudan çalıştırılmasıdır, çocuk işçiliğidir" ifadelerine yer verildi.

TMMOB'tan yapılan açıklamada, MESEM uygulamaları ve iş cinayetlerini eleştirildi. Açıklamada, "MESEM kapsamı dışında da iş yerlerinde çocuk işçi çalıştırılmakta, çocuk işçi ölümleri meydana gelmektedir. Ancak MESEM çocuk işçiliğe uydurulan bir yasal kılıftır" ifadeleri kullanıldı.

İşçi cinayetlerine değinilen raporda şunlara yer verildi:

"Her yaştan işçi, emekçi ölüyor. Mesleki Eğitim Merkezi adı altında iş yerlerinde çalıştırılan çocuklar ölüyor. MESEM'de çocukları, gençleri hayata hazırlayan temel bilgiler, bilim, beceri, duyarlılık ve yeterliliklerin geliştirilmesi yoktur. Çocuk ve gençler bir makinenin dişlisi durumuna indirgenmekte, adına öğrenci denilse de işletmelerin işçisi olarak çalıştırılıp, ucuz işgücü olarak kullanılmaktadırlar. MESEM'deki uygulama eğitim değildir. Bu tam tersine, çocukları, gençleri daraltan bir durumdur. MEB'in görevi bu olamaz. Çocuk ve gençlerin her tür temel bilgi, bilim, beceri, duyarlılık yeterliliklerinin kazandırılması olmak zorundadır."

"Çırak kalfa yetiştirme adı altında çocuk işçi çalıştırmaktır"

TMMOB'un raporunda MESEM'e ilişkin verilere yer verildi. Raporda şu ifadeler kullanıldı:

"MESEM, çırak kalfa yetiştirme adı altında çocuk işçi çalıştırmaktır. İşverenlere bedava iş gücü sağlamaktır. Önceki Milli Eğitim Bakanı 24 Mayıs 2023 tarihinde yaptığı açıklamada Mesleki Eğitim Merkezlerindeki öğrenci sayısının 1 milyon 405 bin olduğunu belirtmişti. Bu da göstermektedir ki; mesleki eğitim adı altında çocuk işçi çalıştırılan iş yerlerinin işverenleri adına işsizlik fonundan aylık 8 Milyar TL'den fazla kaynak aktarımı yapılmaktadır. Çocuk işçiliği ya da MESEM'lere ısrarcı olma nedenleri arasında, yoksulluk önemli bir rol oynamaktadır. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Mesleki Eğitim Kanunu'nda gerçekleştirilen değişiklikle mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısının yüzde 784'lük artış olduğunu söylemiştir."

TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu'nun hazırladığı raporda, MESEM uygulaması yapılan iş yerlerinin müfettişler tarafından denetlenmesi gerektiği de belirtildi.