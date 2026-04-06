TMO'dan İthal Pirinç İddialarına Yanıt

(ANKARA) - Toprak Mahsulleri Ofisi, sosyal medyada dolaşıma giren "ithal pirinç satışı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı; satış noktalarında yalnızca yerli üretim pirincin bulunduğu belirtildi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, son günlerde sosyal medyada yer alan "Yunanistan menşeli pirinç satışı yapıldığı" yönündeki iddialara ilişkin kamuoyu açıklaması yaptı. Kurum, söz konusu paylaşımların asılsız ve yanıltıcı olduğunu bildirdi.

Açıklamada, TMO'nun çeltik fiyatlarının üretici aleyhine geliştiği dönemlerde üreticiyi desteklemek amacıyla yurt içi alım faaliyetleri yürüttüğü hatırlatıldı. Arzın yetersiz olduğu dönemlerde ise piyasa istikrarını sağlamak için sınırlı miktarda ithalat yapılabildiği belirtildi.

Ancak halihazırda TMO satış noktalarında ithal pirinç satışı yapılmadığına dikkat çekilen açıklamada, satışa sunulan tüm pirinçlerin yerli üreticilerden temin edildiği vurgulandı. Sosyal medyada yer alan iddiaların ise "tamamen gerçeğe aykırı" olduğu ifade edildi.

Paylaşımlarda kullanılan görsellerin incelendiği belirtilen açıklamada, ürünün üretim tarihinin 2020, tavsiye edilen tüketim tarihinin ise 2024 olduğunun anlaşıldığı kaydedildi. Bu durumun, dolaşıma sokulan içeriklerin güncel olmadığını ve eski bir habere ait görsellerin manipülasyon amacıyla yeniden kullanıldığını ortaya koyduğu belirtildi.

Öte yandan TMO, yurt içi arzın yeterli seviyede olması nedeniyle 2023 yılından bu yana pirinç ithalatı gerçekleştirilmediğini de kamuoyuyla paylaştı.