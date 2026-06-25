TMO, Hububat Alımında İlk Ödemeleri Başlattı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 3 Haziran'da başlayan hububat alım sürecinde ilk ödemelerin bugün itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başladığını duyurdu.

Bakan İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toprak Mahsulleri Ofisi, 3 Haziran'da başlayan hububat alım sürecinde, ilk ödemeleri çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyor. Ülke genelindeki 211 noktada devam eden alımlarımız hasat sezonunun yoğunlaşmasıyla 600 noktaya ulaşacak. TMO, kendisine getirilen ürünlerin tamamını alacak. Ürün bedellerini ise 21'inci günden itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya devam edecek. Çiftçimizin emeğini ve alın terini korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.