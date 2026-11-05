TMO, savaşın mısır sevkiyatında yarattığı aksaklığa karşı stoklarını takviye ediyor - Son Dakika
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TMO, savaşın mısır sevkiyatında yarattığı aksaklığa karşı stoklarını takviye ediyor

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TMO, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın mısır sevkiyatında yol açtığı aksaklıklar ve iç talep nedeniyle stoklarını takviye ediyor. Üretimin yaklaşık 8,1 milyon ton olması beklenirken, ani fiyat dalgalanmalarının ve mısır kullanan sektörlerde maliyet artışlarının önlenmesi hedefleniyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Rusya-Ukrayna Savaşı'nın mısır sevkiyatında yol açtığı aksaklıklar ve artan iç talep nedeniyle olası arz sıkıntısına karşı stoklarını takviye ediyor.

TMO'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de bu yıl mısır üretiminin yaklaşık 8,1 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesinin beklendiği, büyüyen yem sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda tüketimin arttığı kaydedildi.

İhtiyaç duyulacak stok miktarının ise kamu ve özel sektörün dış tedarikiyle tamamlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gelinen süreçte yaşanan lojistik problemler, mısır tedarikimizde önemli yeri bulunan bu ülkelerden sevkiyatları durma noktasına getirmektedir. Ülkemize ulaşan sınırlı miktardaki ithal ürüne yönelik yoğun talep ise olağan piyasa seviyelerinin üzerinde fiyat tekliflerine ve yurt içi fiyatlarda dalgalanmalara neden olmaktadır. Bu koşullar, hasat tamamlanmadan tedbir alınmasını gerekli kılmaktadır."

Hasadın sürdüğü mevcut dönemde piyasa fiyatlarının, üreticilerin ürünlerini iyi fiyatlarla değerlendirmelerine imkan sağladığı ifade edilen açıklamada, "Önceliğimiz, yerli ürünün değerini bulması, ticaretin kesintisiz sürmesi ve sanayimizin ham maddeye erişiminin korunmasıdır. Bu doğrultuda TMO, ilerleyen aylarda yaşanabilecek arz sıkışıklığına karşı stoklarını ihtiyaten takviye etmektedir." bilgisi verildi.

Açıklamada, bu tedbirle, ilerleyen dönemde piyasa fiyatlarının istikrarlı ve öngörülebilir seyretmesinin, ani fiyat dalgalanmalarının ve spekülatif hareketlerin önlenmesinin amaçlandığı vurgulanarak, "Gıda enflasyonuyla kararlı mücadele kapsamında, mısır kullanan sektörlerde ham madde kaynaklı ani maliyet artışlarının ve bunların tüketici fiyatlarına yansımasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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