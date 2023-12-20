TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Ödül Töreni\'ne katıldı.

ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından 15 yıldır düzenlenen Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Töreni'ne katıldı. 16'ncısı düzenlenen töreni, Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, oda yöneticileri ve iş insanlarının katılımıyla Başiskele ilçesinde bulunan bir otelde gerçekleştirildi.

'BİRBİRİMİZİ ÖTEKİLEŞTİRMEYELİM'

Etkinlikte konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Biz beraber olunca rahmet de bereket de beraberinde geliyor. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. Birbirimizin fikrinden, inancından, görüşünden dolayı dışlamayalım. Kocaeli Sanayi Odamız bugün burada Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl coşkusunu yaşadığımız bu önemli yılda sanayinin yıldızlarını ödüllendirmekte. Zaten kültürümüz ne diyor? Marifet iltifata tabidir diyor" dedi.