TOBB Borsalar Konseyi Üyesi ve Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya'dan 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TOBB Borsalar Konseyi Üyesi ve Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya'dan 15 Temmuz Mesajı

TOBB Borsalar Konseyi Üyesi ve Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya\'dan 15 Temmuz Mesajı

TOBB Borsalar Konseyi Üyesi ve Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı yayımladı.

13.07.2024 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOBB Borsalar Konseyi Üyesi ve Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı yayımladı.

Karakaya mesajında, 15 Temmuz'un Türk milleti olarak birlik ve beraberliğin öneminin hatırlandığı bir milat olduğunu belirtti.

15 Temmuz 2016'da yaşanan hain kalkışmayı lanetleyen Karakaya, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), içindeki bazı FETÖ mensupları, generaller ve askeri personelin içinde olduğu darbe girişimiyle karşı karşıya kalmıştır. Millet iradesini temsil eden TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak üzere, ülkemizin en önemli kurum ve kuruluşlarının bombalandığı ihanet girişimi, halkın sokağa çıkması ve TSK içindeki çoğunluğun destek vermemesi üzerine akamete uğramıştır. Bu cunta girişiminin bilançosu ise ülkemiz için çok ağır olmuştur. Türkiye, darbe girişimi karşısındaki kararlı direnişiyle dış aktörlerin oyununu bozarken, İslam dünyası için de bir umut ışığı olduğunu göstermiştir. Şehitlik mertebesine ulaşan vatandaşlarımıza ve gazilerimize şükran, minnet ve saygılarımı sunuyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Kaynak: AA

Demokrasi, 15 Temmuz, Karakaya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOBB Borsalar Konseyi Üyesi ve Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya'dan 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:10 İsrail ’güvenli’ dediği El-Mevasi’ye saldırdı: En az 50 ölü İsrail 'güvenli' dediği El-Mevasi'ye saldırdı: En az 50 ölü
12:09 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL’nin üzerinde olanların peşine düştü Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü
11:08 İzmir’de elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi ihmal kurbanı mı Bölge esnafının sözleri olay kadar skandal İzmir'de elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi ihmal kurbanı mı? Bölge esnafının sözleri olay kadar skandal
10:35 Muğla’da freni boşalan tur otobüsü dehşet saçtı: 2 ölü, 4’ü ağır 28 yaralı Muğla'da freni boşalan tur otobüsü dehşet saçtı: 2 ölü, 4'ü ağır 28 yaralı
09:14 Kerem Kınık’ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada Kerem Kınık'ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada
12:04 Bir okulda taciz iddiası daha Öğretmen “Yapmadım“ diyor ama öğrencinin sözleri vahim Bir okulda taciz iddiası daha! Öğretmen "Yapmadım" diyor ama öğrencinin sözleri vahim
11:36 Ailesini terk eden futbolcuya hapis cezası Ailesini terk eden futbolcuya hapis cezası
11:10 Cenk Tosun’dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı Cenk Tosun'dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı
11:02 Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu
10:43 Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı
10:16 Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi
10:13 115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı 115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı
10:05 Yok artık daha neler Somali Ligi’nde atılan penaltıya bakın Yok artık daha neler! Somali Ligi'nde atılan penaltıya bakın
09:43 Bakterili kaynak suyunun çevresi kapatıldı, inanmayıp teli kestiler Bakterili kaynak suyunun çevresi kapatıldı, inanmayıp teli kestiler
09:37 Markette kilosu 100 TL, üretici ise “Satamadım“ diyerek çürümeye bıraktı Markette kilosu 100 TL, üretici ise "Satamadım" diyerek çürümeye bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 13:12:47. #1.13#
SON DAKİKA: TOBB Borsalar Konseyi Üyesi ve Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya'dan 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement