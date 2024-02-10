TOBB Havza 25 Mayıs Anaokulu İnşaatının Temeli Atıldı - Son Dakika
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TOBB Havza 25 Mayıs Anaokulu İnşaatının Temeli Atıldı

TOBB Havza 25 Mayıs Anaokulu İnşaatının Temeli Atıldı

TOBB Havza 25 Mayıs Anaokulu inşaatının temeli, TOBB ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 'Ulusal Eğitime Katkı Protokolü' kapsamında atıldı. Yaklaşık 2 bin 200 metrekare alanda 1230 metrekare inşaat alanına sahip olan anaokulu, 2 katlı ve 6 derslikten oluşmaktadır. Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Yakup Akekin, inşaat alanında yapılan temel atma çalışmalarını inceledi ve TOBB'un ilçeye kazandırdığı okul binasının ilçenin eğitim hayatına katkı sunacağını belirtti.

10.02.2024 14:57
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Ulusal Eğitime Katkı Protokolü" kapsamında Havza'da yapılacak anaokulu binasının temeli atıldı.

Yaklaşık 2 bin 200 metrekare alanda 1230 metrekare inşaat alına sahip, 2 katlı ve 6 derslikten oluşan TOBB Havza 25 Mayıs Anaokulu inşaat alanında temel atma çalışmalarını inceleyen Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Yakup Akekin, yönetim kurulu üyeleri Alper Gedik ve Recep Teber ile oda sekreteri Arif Altun, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Akekin, okulun TOBB'un Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı, 154 ilçede 154 yeni okul binası yapılmasını kapsayan protokol dahilinde ilçeye kazandırıldığını belirterek, "İlçemizde bu desteği veren TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ve ekibine teşekkür ediyorum. İlçemizin eğitim hayatına katkı sunacak okul binamız hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: TOBB Havza 25 Mayıs Anaokulu İnşaatının Temeli Atıldı - Son Dakika
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