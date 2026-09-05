TÖDER Başkanı Taşel: YKS ve LGS'de sınav formatında önemli değişiklik olmayacak - Son Dakika
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TÖDER Başkanı Taşel: YKS ve LGS'de sınav formatında önemli değişiklik olmayacak

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TÖDER Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, yeni müfredatla birlikte YKS ve LGS'de sınav formatında önemli bir değişiklik olmayacağını, sadece çıkarılan konularla ilgili soru sorulmayacağını belirtti.

Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi İbrahim Taşel, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ankara'da Final Okulları Batıkent Kampüsü'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşel, Türkiye'nin eğitimde son dönemde büyük gelişmeler sağladığını, bunların en önemlilerinden birinin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli olduğunu belirtti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğrencilerde daha kalıcı öğrenme sağlaması, hayatla eğitimi iç içe geçirmesi ve ülkenin milli değerlerinin eğitim müfredatına yeniden yerleştirilmesi açısından önemli bir gelişme olduğunu ifade eden Taşel, mevcut öğretmen potansiyeli ve Milli Eğitim Akademilerinden mezun olanların da katılmasıyla öğretmen politikalarında önemli gelişmeler olacağını dile getirdi.

Müfredatın yenilenmesinin, sınavlarda büyük bir değişiklik yaratmayacağını vurgulayan Taşel, şunları kaydetti:

"Sadece müfredattan çıkarılan bazı konular var. Bu konularla ilgili artık soru sorulmayacak ve soruların bağlam temelli olmasına özen gösterilecek. Zaten aslında uzun süredir bizim YKS'de ve LGS'de sorduğumuz sorular, yavaş yavaş bağlam temelli hale gelmişti. Özellikle ÖSYM'nin hazırlamış olduğu sorular, öğrencinin okuduğunu anlamaya, anladığını değerlendirmeye, farklı cümlelerle ifade edebilmeye göre seçilmesini önceleyen sorulardır. Dolayısıyla çok ezber bilgiyi yoklayan soru zaten uzun süredir aslında YKS müfredatında da yoktu. Onun için öğrencilerin hiç kaygılanmasına gerek yok. Gerek LGS'de gerekse YKS'de sınav formatında çok önemli bir değişiklik olmayacak diye ifade edebiliriz. Bu, bir kaygıya neden olmamalı."

"Türkiye'de erişilebilir okul sayısı yüzde 80'in üzerinde"

Taşel, yapay zekanın eğitimdeki yerine ilişkin de değerlendirmede bulunarak, her yeniliğin eğitim sisteminde bazı değişiklikleri zorunlu hale getirdiğini, yapay zeka konusunda ilgili bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı kurullarının çok ciddi çalışmalarının olduğuna işaret etti.

Eğitimde en çok önem verilmesi gereken noktanın değerlerle donanmış insan yetiştirmek olduğunu dile getiren Taşel, yapay zekanın teknik konularda eğitime yardım edeceğini, iyi insan yetiştirme sorumluluğunun ise öğretmenlerde olacağını söyledi.

Türkiye'de özel okul oranının yaklaşık yüzde 15 olduğu ve yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin bu okullarda eğitim gördüğü bilgisini paylaşan Taşel, özel okullara devlet desteği sağlanmasının önemini vurguladı.

Taşel, şu ifadeleri kullandı:

"Son zamanlarda özel okullarla ilgili kamuoyunda bazı haberlerin gerçekten özel okul girişimcilerini üzdüğünü de düşünüyorum. Türkiye'de 13 bin özel okul var ama içinde 70-80 okulun uyguladığı ücretlerle bütün sektörü mercek altına alan, sanki her okul çok yüksek ücretler uyguluyormuş gibi haberlerle karşılaşıyoruz. Bu, gerçekten bizim için üzücü bir durumdur çünkü Türkiye'de gerçekten erişilebilir okul sayısı yüzde 80'in üzerindedir. Bir okulun kalitesi ücretiyle de asla ölçülmez. Dolayısıyla okullar, aslında velinin ulaşabileceği ücretleri uyguladıkları halde sanki böyle bir durum yokmuş ve çok fahiş fiyatlar uygulanıyormuş gibi birtakım şeyler duyuyoruz. Bu, üzücü bir durumdur."

Kaynak: AA

İbrahim Taşel, Güncel, LGS, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÖDER Başkanı Taşel: YKS ve LGS'de sınav formatında önemli değişiklik olmayacak - Son Dakika

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