TOGEM-DER\'in Cemre Çarşısı yarın İstanbul\'da açılacak

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEM-DER) bu yıl üçüncüsünü organize ettiği Cemre Çarşısı, İstanbul'da 18-19-20 Nisan'da açık olacak.

TOGEM-DER Başkanı Belma Sekmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, derneğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından yaklaşık 20 yıl önce kurulduğunu belirtti.

Derneğin en önemli faaliyetlerinden birinin Cemre Çarşısı olduğunu dile getiren Sekmen, "Cemre Çarşısı geçmişte iki kere düzenlenmiş. Bu sene biz üçüncüsünü düzenliyoruz. 18-19-20 Nisan'da Karaköy'de bulunan The Peninsula İstanbul'da olacağız. Daha evvel aslında Cemre Çarşısı, cemrenin düştüğü günlerde yapılmış. Bu sene ramazan ayı ve bayram tatili dolayısıyla biraz daha ileri bir tarihe aldık. Fakat bu da bir avantaj oldu. İstanbul'da malum havalar ısındı, hareketlilik başladı, turizm hareketlendi. Turizmin kalbinin attığı bir bölgede misafirlerimizi ağırlamaya çalışacağız." dedi.

Cemre Çarşısı'nı "Alışverişin iyilikle buluşacağı bir aktivite" olarak nitelendiren Sekmen, "Sorumlu üretim ve bilinçli tüketim anlamında bir faaliyet olacak. Üretim yaparken firmaların ürünlerinin çevreye duyarlı olmasına özellikle dikkat ettik. Tüketiminde israfa kaçmayan bir tüketim olmasını önemsiyoruz. Bu seneki konseptimiz 'aile, iyilik ve sürdürülebilirlik' olacak." diye konuştu.

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatan Sekmen, aktivitelerine ailelerin birlikte gelmesini önemsediklerini, stantları kiraya verirken ve katılımcı firmaları belirlerken de özellikle aileye değer veren firmaları seçtiklerini vurguladı.

Sekmen, "70 kadar standımız var. Bu stantları birtakım firmalara, yerli, yabancı üreticilere, kadın girişimcilere, deprem bölgesinden gelen misafirlerimize verdik. Buradan elde ettiğimiz geliri, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek, burs vermek, hastalarımıza destekte bulunmak, özellikle deprem bölgesindeki faaliyetlerimizi devam ettirmek için kullanacağız." diye konuştu.

Stantlarda üretici firmaların ürünlerini satacaklarını ve birtakım aktiviteler yapılacağını belirten Sekmen, şunları söyledi:

"Kitap imza saatlerimiz, workshoplar olacak. Workshopları düzenlerken sıfır atık ve sürdürülebilirlik mantığını öne çıkardık. Özellikle modacı arkadaşlarımız, sanatçılar sıfır atık mantığıyla birtakım ürünler üretecekler. Gastronomi şeflerimiz de yine sıfır atık ve israfı önleme anlamında birtakım ürünler üretecekler. Bir de 'ikinci şans' diye bir bölümümüz olacak. Hanımefendiden ve beyefendiden, ayrıca muhtelif sanatçılardan, iş insanlarından gelen ürünleri ikinci el anlamında satışa sunacağız."