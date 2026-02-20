TOGEMDER'in "Yüzde 60 İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Programı" Beykoz'da başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TOGEMDER'in "Yüzde 60 İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Programı" Beykoz'da başlayacak

20.02.2026 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pilot uygulaması Beykoz'da hayata geçirilecek "Eğitim ve İstihdamda Güçlü İş Birliği: Yüzde 60 İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Programı" ile gençler ve dezavantajlı bireyler, elektronik teknolojiler alanında mesleki bilgi ve beceri kazanarak sektöre adım atacak.

Pilot uygulaması Beykoz'da hayata geçirilecek "Eğitim ve İstihdamda Güçlü İş Birliği: Yüzde 60 İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Programı" ile gençler ve dezavantajlı bireyler, elektronik teknolojiler alanında mesleki bilgi ve beceri kazanarak sektöre adım atacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın onursal başkanı olduğu Toplumsal Gelişim Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneğinden (TOGEMDER) yapılan açıklamaya göre, dernek ile Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD), Beykoz Belediyesi, Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında "Eğitim ve İstihdamda İş Birliği Protokolü" imzalanacak.

Beykoz Belediyesi'nde 23 Şubat Pazartesi saat 14.00'te gerçekleştirilecek imza töreninin akabinde hayata geçirilecek "Eğitim ve İstihdamda Güçlü İş Birliği: Yüzde 60 İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Programı" ile gençlerin ve dezavantajlı bireylerin elektronik teknolojiler alanında mesleki bilgi ve beceri kazanmaları hedefleniyor.

Eğitim programı, elektronik cihazların bakım, onarım ve yenilenmiş ürün standartlarına uygun şekilde yeniden ekonomiye kazandırılmasına yönelik teorik ve uygulamalı modüllerden oluşuyor.

Programı başarıyla tamamlayan katılımcıların en az yüzde 60'ının sektör içerisinde istihdama kazandırılması planlanıyor. Böylece kursiyerlerin yalnızca sertifika edinmeleri değil, doğrudan iş gücü piyasasına entegre olmaları amaçlanıyor.

Pilot uygulaması Beykoz'da başlatılacak proje, teknik yeterlilik geliştirme, arıza tespit ve kalite kontrol süreçleri, iş sağlığı ve güvenliği, mesleki etik ve çevresel sürdürülebilirlik başlıklarını kapsayan kapsamlı bir eğitim modeli sunuyor.

Projenin aynı zamanda döngüsel ekonomi yaklaşımını destekleyerek atıl durumdaki elektronik cihazların yeniden ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlaması, sürdürülebilir üretim ve tüketim anlayışını teşvik etmesi amaçlanıyor.

Bu işbirliğiyle Beykoz'da eğitim, üretim ve istihdam zincirinin güçlendirilmesi ile sürdürülebilir ve uygulanabilir bir mesleki eğitim modelinin oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Pilot, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOGEMDER'in 'Yüzde 60 İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Programı' Beykoz'da başlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor 16 bin kişi işsiz kalacak Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
İsmet Taşdemir, ’’Herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık’’ deyip takımına isyan etti İsmet Taşdemir, ''Herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık'' deyip takımına isyan etti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?
Burası İngiltere değil Türkiye Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest Burası İngiltere değil Türkiye! Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest
Evinin bahçesine 40 metrelik kuyu açtı, sebebi jandarmayı dahi şaşırttı Evinin bahçesine 40 metrelik kuyu açtı, sebebi jandarmayı dahi şaşırttı

15:49
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cuma namazında sürpriz CHP’li başkan da vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
15:13
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
14:59
Dünkü maçtan önce Fenerbahçe’de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı
Dünkü maçtan önce Fenerbahçe'de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı
14:58
Çocuklara dijital kalkan 6 sosyal medya platformuna inceleme
Çocuklara dijital kalkan! 6 sosyal medya platformuna inceleme
14:32
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 15:56:42. #.0.5#
SON DAKİKA: TOGEMDER'in "Yüzde 60 İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Programı" Beykoz'da başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.