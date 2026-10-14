Togo Bakanlar Kurulu Başkanı Gnassingbe ile görüşen Xi, Afrika için dört ilke sundu. - Son Dakika
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Togo Bakanlar Kurulu Başkanı Gnassingbe ile görüşen Xi, Afrika için dört ilke sundu.

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Togo Bakanlar Kurulu Başkanı Gnassingbe ile görüşen Xi, Afrika için dört ilke sundu.
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, resmi ziyaret için Çin'de bulunan Togo Bakanlar Kurulu Başkanı Faure Essozimna Gnassingbe ile Beijing'de görüştü. Xi, salı günkü görüşmede Afrika'daki öne çıkan sorunların çözümüne tüm tarafların yapıcı katılımını öngören dört ilke sundu.

BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, resmi ziyaret amacıyla Çin'de bulunan Togo Bakanlar Kurulu Başkanı Faure Essozimna Gnassingbe ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi.

Xi, salı günü gerçekleşen görüşmede, Afrika'da öne çıkan sorunların çözümüne tüm tarafların yapıcı şekilde katılımını öngören dört ilke ortaya koydu.

İlk olarak "Afrika'ya Afrikalıların öncülük etmesi" ilkesine bağlı kalınmasının önemine dikkat çeken Xi, Afrika halklarının kıtanın gerçek sahipleri olduğunu ve bölgesel meselelerde merkezi rol oynaması gerektiğini söyledi.

İkinci olarak hakkaniyet ve adaletin gözetilmesinin önemine dikkat çeken Xi, ilgili tüm tarafların Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerine uyması ve ilgili ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini belirtti.

Üçüncü ilke olarak barışın sağlanması için çatışmaların sona erdirilmesinin teşvik edilmesi gerektiğine işaret eden Xi, savaşların ve tek taraflı yaptırımların ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları temelden çözemeyeceğini dile getirdi. Xi, karşılıklı saygının esas alınması, geniş kapsamlı istişarelerde bulunulması, farklılıklar bir kenara bırakılarak ortak zemin aranması ve karşılıklı anlayış ile uzlaşma içinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Dördüncü ve son ilke olarak ise sorunların hem belirtilerinin hem de temel nedenlerinin ele alınmasını öneren Xi, acil güvenlik ihtiyaçlarına odaklanırken uzun vadeli kalkınmanın da planlanması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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