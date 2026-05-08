TOGÜ'de adli bilimler ve kriminoloji eğitimi tamamlandı

08.05.2026 16:43
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) adli bilimler ve kriminoloji eğitimi tamamlandı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile Tokat İl Jandarma Komutanlığının iş birliğinde gerçekleştirilen "Adli Bilimler ve Kriminoloji Uygulamaları Eğitimi" tamamlandı. Alanında uzman isimlerin katkılarıyla düzenlenen eğitim programı, katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı içerikleriyle kazanımlar sundu.

15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Şehitler Salonunda düzenlenen sertifika törenine Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tokat İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ahmet Çetin, İl Jandarma Komutan yardımcıları Jandarma Albay Bülent Özgür Olgun, Jandarma Albay Ali İhsan Kurtulan, jandarma personeli, akademisyenler ve kursiyerler katıldı. Program kapsamında adli bilimler, suç inceleme teknikleri, olay yeri yönetimi, delil toplama süreçleri ve kriminoloji alanındaki güncel uygulamalar ele alındı.

TOGÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOGÜSEM) koordinasyonunda yürütülen eğitimlerde, katılımcılara adli süreçlerde kullanılan bilimsel yöntemler hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Eğitim süresince gerçekleştirilen uygulamalı çalışmalar sayesinde katılımcılar, olay yeri inceleme tekniklerinden kriminal analiz yöntemlerine kadar birçok konuda deneyim kazanma fırsatı elde etti.

Programın kapanışında konuşan Rektör Yılmaz, üniversite-kamu iş birliğinin önemine dikkati çekerek, güvenlik birimleriyle gerçekleştirilen bu tür eğitim faaliyetlerinin hem akademik hem de toplumsal açıdan büyük katkılar sunduğunu ifade etti.

Bilimsel bilginin sahadaki uygulamalarla desteklenmesinin önemine değinen Yılmaz, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri de eğitim programının mesleki gelişim açısından önemli katkılar sağladığını ifade ederek, emeği geçen akademisyenlere ve organizasyonda görev alanlara teşekkür etti.

Program sonunda eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları takdim edilirken, hatıra fotoğrafı çekimiyle etkinlik sona erdi.

Kaynak: AA

