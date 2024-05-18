TOGÜ'de Gençlik ve Doğa Yürüyüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika
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TOGÜ'de Gençlik ve Doğa Yürüyüşü Gerçekleştirildi

TOGÜ\'de Gençlik ve Doğa Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde (TOGÜ) Gençlik Haftası dolayısıyla gençlik ve doğa yürüyüşü düzenlendi. Rektör, rektör yardımcısı, genel sekreter, gençlik merkezi müdürü, akademik ve idari personel ile öğrencilerin katıldığı yürüyüş, Taşlıçiftlik Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Yürüyüş sonunda Rektör Yılmaz, öğrencilere simit ve süt ikram etti.

18.05.2024 13:09
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) gençlik ve doğa yürüyüşü yapıldı.

TOGÜ'de genç ofis tarafından Gençlik Haftası dolayısıyla Gençlik ve Doğa Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yürüyüşe Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, Genel Sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray, Gençlik Merkezi Müdürü Kazım Elmas, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Taşlıçiftlik Kampüsü merkezi yemekhane önünde toplanan öğrenciler, kampüste yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüş sonunda Rektör Yılmaz, yürüyüşe katılan öğrencilere simit ve süt ikramında bulundu.

Kaynak: AA

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