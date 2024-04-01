TOGÜ\'de Sıfır Atık Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde (TOGÜ) sıfır atık günü etkinliği gerçekleştirildi.
Taşlıçiftlik Kampüsü'nde Uluslararası Dünya Sıfır Atık etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe TOGÜ Genç Yeşilay Kulüp Başkanı Prof. Dr. Rüstem Cangi, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yusuf Temur, SAÇEV Kulüp Başkanı Funda Şahin, TOGÜ Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörü Esin Hande Bayrak Işık ile ilgililer katıldı.
Sıfır Atık Müdürlüğü Sıfır Atık Sorumlusu çevre mühendisi Serap Seçkin İlter, katılımcılara yaptığı konuşmada Uluslararası Sıfır Atık Günü ile atık üretim konusunda farkındalık oluşturmayı ve atıkların çevre üzerindeki etkisini en aza indirmenin amaçlandığını belirtti.
Etkinliğe katılan gruplar TOGÜ merkez kampüsün değişik güzergahlarında kağıt, plastik ve diğer atıkları topladı.
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