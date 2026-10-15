TOGÜ Pazar MYO'da Danışma Kurulu toplantısında TOGÜBANK laboratuvarı açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TOGÜ Pazar MYO'da Danışma Kurulu toplantısında TOGÜBANK laboratuvarı açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz başkanlığında TOGÜ Pazar MYO'da yapılan Danışma Kurulu Toplantısı'nda TOGÜBANK Bankacılık ve Sigortacılık Uygulama Laboratuvarı açıldı. Toplantıda eğitim faaliyetleri, yeni program önerileri ve 10 toplumsal katkı projesi ele alındı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Pazar Meslek Yüksekokulunda "TOGÜBANK Bankacılık ve Sigortacılık Uygulama Laboratuvarı" açıldı.

TOGÜ Pazar Meslek Yüksekokulunda eğitim kalitesinin geliştirilmesi, sektörle iş birliğinin güçlendirilmesi ve toplumsal katkı faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz başkanlığında düzenlenen toplantıda yüksekokulun eğitim öğretim faaliyetleri, yeni program önerileri ve toplumsal katkı projeleri değerlendirilirken, öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlayacak TOGÜBANK Bankacılık ve Sigortacılık Uygulama Laboratuvarı'nın açılışı da gerçekleştirildi.

Toplantıda TOGÜ'nün çocuk gelişimi, evde hasta bakımı ve sosyal hizmet programları başta olmak üzere farklı akademik birimlerince Pazar ilçesinde yürütülen faaliyetlerden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Üniversite ile ilçe arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekilerek, yeni dönemde de üniversitenin akademik birimlerinin uzmanlık alanları ve yetkinlikleri doğrultusunda ilçe genelinde çalışmalar yürütmesi talep edildi.

Bankacılık ve Sigortacılık Programı öncülüğünde yürütülecek "Dijital Finansal Okuryazarlık" projesi ile ilkokul öğrencilerine yönelik "Kumbaram" projesi başta olmak üzere akademik yıl içinde uygulanması planlanan 10 toplumsal katkı projesi ele alındı.

Çocuk Gelişimi Programı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki iş birliği faaliyetlerinin sürdürülmesi ve ilçedeki KYK yurt ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar da toplantının gündeminde yer aldı.

Toplantıya Pazar Kaymakamı Halaf Demir, Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, Pazar Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Şükriye Sakar, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri ile yüksekokulun akademik ve idari yönetimi katıldı.

Kaynak: AA
Fatih YılmazRektörEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı 6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı
Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
İstanbul’daki tarihi cami sular altında kaldı İstanbul'daki tarihi cami sular altında kaldı
Gazze’de yürekleri yakan görüntü Gazze'de yürekleri yakan görüntü
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Arda Turan Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
10:56
İstanbul Valisi Davut Gül: 84 yılın en büyük yağışını aldık selde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
İstanbul Valisi Davut Gül: 84 yılın en büyük yağışını aldık; selde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
10:49
İstanbul’da okullar yarın da tatil edildi
İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi
10:47
Fenerbahçe’de 6-0’lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
10:45
Görüntüler korkunç Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Görüntüler korkunç! Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
10:24
Sarıyer Ayazağa’da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar göle döndü
Sarıyer Ayazağa'da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar göle döndü
09:58
Pes dedirten görüntü Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 11:11:24. #7.12#
SON DAKİKA: TOGÜ Pazar MYO'da Danışma Kurulu toplantısında TOGÜBANK laboratuvarı açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei