TOGÜ Pazar MYO'da Danışma Kurulu toplantısında TOGÜBANK laboratuvarı açıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Pazar Meslek Yüksekokulunda "TOGÜBANK Bankacılık ve Sigortacılık Uygulama Laboratuvarı" açıldı.

TOGÜ Pazar Meslek Yüksekokulunda eğitim kalitesinin geliştirilmesi, sektörle iş birliğinin güçlendirilmesi ve toplumsal katkı faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz başkanlığında düzenlenen toplantıda yüksekokulun eğitim öğretim faaliyetleri, yeni program önerileri ve toplumsal katkı projeleri değerlendirilirken, öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlayacak TOGÜBANK Bankacılık ve Sigortacılık Uygulama Laboratuvarı'nın açılışı da gerçekleştirildi.

Toplantıda TOGÜ'nün çocuk gelişimi, evde hasta bakımı ve sosyal hizmet programları başta olmak üzere farklı akademik birimlerince Pazar ilçesinde yürütülen faaliyetlerden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Üniversite ile ilçe arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekilerek, yeni dönemde de üniversitenin akademik birimlerinin uzmanlık alanları ve yetkinlikleri doğrultusunda ilçe genelinde çalışmalar yürütmesi talep edildi.

Bankacılık ve Sigortacılık Programı öncülüğünde yürütülecek "Dijital Finansal Okuryazarlık" projesi ile ilkokul öğrencilerine yönelik "Kumbaram" projesi başta olmak üzere akademik yıl içinde uygulanması planlanan 10 toplumsal katkı projesi ele alındı.

Çocuk Gelişimi Programı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki iş birliği faaliyetlerinin sürdürülmesi ve ilçedeki KYK yurt ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar da toplantının gündeminde yer aldı.

Toplantıya Pazar Kaymakamı Halaf Demir, Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, Pazar Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Şükriye Sakar, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri ile yüksekokulun akademik ve idari yönetimi katıldı.