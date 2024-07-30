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TOGÜ Rektörü Fatih Yılmaz, Tokat Valisi Abdullah Köklü'ye hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Tokat Gaziosmanpaşa Ünviersitesinden (TOGÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, göreve yeni başlayan Vali Abdullah Köklü'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Vali Köklü'ye yeni görevinin hayırlı olması temennilerinde bulunarak TOGÜ ve Valilik iş birliklerinin devamlılığını önemsediklerini ifade etti.

Vali Abdullah Köklü ise nazik ziyaretleri için Rektör Yılmaz'a teşekkürlerini iletti ve ikili iş birliklerine hazır olduklarını belirtti.