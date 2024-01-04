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TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, 2023'e damga vuran fotoğrafları oyladı - Son Dakika
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TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, 2023'e damga vuran fotoğrafları oyladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf karelerini oyladı. Yılmaz, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek 5 farklı kategoride oylama yaptı. Oylama sonucunda seçilen fotoğrafların başarısını kutlayan Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın Genel Müdürü Serdar Karagöz ve çalışanlarını tebrik etti.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, 2023\'e damga vuran fotoğrafları oyladı
04.01.2024 - 15:10,
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf karelerini oyladı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Yılmaz, 5 kategorideki fotoğraflar arasından oylama yaptı.

Rektör Yılmaz, "Spor"da Elif Öztürk Özgöncü'nün "Bisikletçiler", "Haber"de Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Hiranın zirvesinde", "Gazze-Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in "Anneye bakış", "Deprem-Umut" kategorisinde ise Murat Şengül'ün çektiği "Hoş geldin" fotoğraflarını seçti.

Fotoğrafları seçerken zorlandığını ifade eden Yılmaz, "Başta Anadolu Ajansının Sayın Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü ve çalışanları tebrik ediyorum. Fotoğrafları çekenleri de kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fatih Yılmaz, Tokat, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

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