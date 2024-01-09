TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü Yaya Öncelikli Kampüs İlan Edildi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Taşlıçiftlik Kampüsü, "yaya öncelikli kampüs" ilan edildi.

TOGÜ ana kampüsü olan Taşlıçiftlik Kampüsü, yayalara yönelik düzenlemeler yapılarak "yaya öncelikli kampüs" haline getirildi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, öğrenci odaklı eğitim öğretim anlayışında olduklarını belirterek, "Kampüs alanında inşa edilen fiziki ortamların yanı sıra kampüs alanı da yayalar için güvenli hale getirildi. Bu kapsamda kampüs alanında yaya geçitleri belirlendi, uyarı işaretleri yerleştirildi. Araçlar için hız sınırı ise saatte 30 kilometre oldu." dedi.