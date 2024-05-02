Tohum Otizm Vakfı, Otizmin Son 20 Yılı Sempozyumu Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tohum Otizm Vakfı, Otizmin Son 20 Yılı Sempozyumu Düzenledi

Tohum Otizm Vakfı, Otizmin Son 20 Yılı Sempozyumu Düzenledi

Tohum Otizm Vakfı tarafından düzenlenen 'Dünyada ve Türkiye'de Otizmin Son 20 Yılı' sempozyumu, otizmli çocukların eğitiminde daha etkili ve kapsayıcı stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçladı. Sempozyumda otizmin son 20 yılı psikiyatri, eğitim ve çalışma hayatı olmak üzere üç ana oturumda tartışıldı. Vakfın 20 yılı aşkın süredir hayata geçirdiği projeler ve Tohum Otizm Vakfı Eğitim Kurumları'nın çalışmaları da sunuldu. Sempozyumun kapanışında konuşan Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Burçak Karakaya, otizmli bireylerin eğitiminin fırsat eşitliği için önemli olduğunu vurgulayarak, yeni ve kapsayıcı uygulamaların araştırılacağını belirtti.

02.05.2024 21:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tohum Otizm Vakfınca, "Dünyada ve Türkiye'de Otizmin Son 20 Yılı" sempozyumu düzenlendi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kültür Üniversitesi ev sahipliğindeki sempozyumda, otizmli çocukların eğitiminde daha etkili ve kapsayıcı stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlamak amaçlandı.

Tohum Otizm Vakfı Başkanı Aylin Sezgin, sempozyumun açılışında, otizmli çocukların erken tanı ve özel eğitimle topluma kazandırılması için çalıştıklarını, bugüne dek 830 bin 822 otizmli çocuğun ve ailenin hayatına dokunduklarını söyledi.

Sezgin, gelecek dönemde de her otizmli çocuğun potansiyelini en üst düzeyde geliştirebilmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Ev sahibi üniversite adına konuşan Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe ise Tohum Otizm Vakfının bir paydaşı olmayı, insana ve topluma karşı sorumluluklarının bir parçası olarak gördüklerini kaydetti.

Otizmin son 20 yılının psikiyatri, eğitim ve çalışma hayatı olmak üzere üç ana oturum başlığında tartışıldığı sempozyumda, vakfın 20 yılı aşkın süredir hayata geçirdiği proje ve faaliyetler ile Tohum Otizm Vakfı Eğitim Kurumları'nın çalışmalarına yer verildi.

"Psikiyatride Otizmin Son 20 Yılı" oturumunu yöneten Prof. Dr. Yankı Yazgan, son 20 yıldaki gelişmelere bakıldığında otizmli bireylerin tedavilerinde devrim düzeyinde bir gelişme olmadığını gördüklerini, ancak bunun olumsuz algılanmaması gerektiğini kaydetti.

Yazgan, "Bu bizlere daha çok 20 yıllara ihtiyacımız olduğunu, ülkemizde ve dünyada bu alanda daha çok kuruluşun çalışması gerektiğini gösteriyor." dedi.

Eğitimde Uygulamalı Davranış Analizi modelinin son 20 yılının tartışıldığı ikinci oturumda Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu, dünyada otizmde son 20 yılda ne gibi gelişmeler olduğuna bakıldığında, birçok ülkenin kapsayıcı eğitimi yasal düzenlemelerine eklediğinin görüldüğünü söyledi.

Türkiye'de de toplumsal alanda otizm farkındalığında artış olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, ancak otizmli bireyler için özel ve genel eğitimin birlikte çalışacağı bir sistemin vakit kaybedilmeden kurulması gerektiğini kaydetti.

Tohum Otizm Vakfı Eğitim Kurumları öğrencisi Selin Zülal Önal da doğduğu günden bu yana bir otizmli olarak yaşadığı zorlukları, eğitim ve ailesinin desteğiyle zorlukların üstesinden nasıl geldiğini, çalışma hayatına nasıl dahil olduğunu anlattı.

Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Burçak Karakaya, sempozyumun kapanışındaki konuşmasında, kuruldukları günden itibaren erken tanının önemini ve buna eşlik eden özel eğitimin yaratacağı farkı vurguladıklarını söyledi.

Fırsat eşitliğinin her birey için önemine işaret eden Karakaya, otizmli bireylerin yaşamda fırsat eşitliğini yakalayabilmeleri için eğitimin ilk şart olduğunu dile getirdi.

Karakaya, Türkiye'de 2 milyonun üzerinde otizmli birey ve bu durumdan etkilenen 8 milyonun üzerinde aile ferdi, 0-18 yaş grubunda 700 bine yakın otizmli çocuk ve genç olduğunu anlattı.

Sayıların azımsanamayacağını vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Ancak bunlardan sadece 42 bine yakını eğitime ulaşabiliyor. İŞKUR verilerine göre iş gücünde 100 otizmli birey yer alıyor. Oysa otizmliler hayatın her alanında okulda, işte, sosyal hayatta varlar. Otizmli her bir birey için eğitim, sosyal yaşam ve yetişkin yaşam dinamikleri farklılık gösteriyor. Dolayısıyla her bir otizmlinin kendine özgü ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve toplumsal kabulünü sağlamak için toplumun her bireyinde otizm farkındalığı yaratmamız gerekiyor. Otizmde eğitim konusunda yeni, kapsayıcı ve bilimsel dayanağı olan uygulamaları araştırmaya, bunları ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Kültür Üniversitesi, Sempozyum, İstanbul, Türkiye, Otizm, Çocuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tohum Otizm Vakfı, Otizmin Son 20 Yılı Sempozyumu Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:17 Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor
20:21 CHP lideri Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 10 bin liralık hediye CHP lideri Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 bin liralık hediye
19:27 ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu
18:52 İşte tarihi görüşme sonrası detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’ye iadeiziyaret gerçekleştirecek İşte tarihi görüşme sonrası detaylar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye iadeiziyaret gerçekleştirecek
18:52 Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu
17:20 Kriz giderek büyüyor TFF’den imza sayısına itiraz Kriz giderek büyüyor! TFF'den imza sayısına itiraz
16:44 Görüşmede dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi Görüşmede dikkat çeken detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi?
16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi
15:42 Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 21:48:19. #1.12#
SON DAKİKA: Tohum Otizm Vakfı, Otizmin Son 20 Yılı Sempozyumu Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement