Tohumlar Toprakla Buluştu

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Tohum toprakla buluştu

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde çiftçiler önümüzdeki senenin tohumlarını toprakla buluşturdu.

Geçimini çiftçilik ile sağlayan bölge halkı mevsimlerin de iyi gitmesinden dolayı gelecek seneki mahsüllerinin ekimini yapmaya başladı.

Zorlu bir yaz sezonundan sonra sonbaharın son güneşli günlerinde sürülen tarlalara tohumlar ekiliyor. Yeniköy mahallesinde ekilen tarlaların gübresi de atıldıktan sonra son olarak tırmık yapılıp 2025 senesi için toprak artık kışa hazır hale getiriliyor.