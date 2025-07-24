Tokara Takımadaları'nda 34 Günde 2209 Deprem

Japonya'nın güneybatısındaki Tokara takımadalarında 34 günde farklı büyüklüklerde 2 bin 209 deprem oldu

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) verilerine göre, Kagoşima eyaletine bağlı takımadalar, bir ayı aşkın süredir depremlerle sarsılıyor.

Verilere göre, 21 Haziran-24 Temmuz'da adalar bölgesinde büyüklükleri 1 ila 6 olan 2 bin 209 deprem meydana geldi.

Bölgedeki depremlere ilişkin ölü, yaralı ve hasar bilgisi rapor edilmedi.

JMA'dan yapılan açıklamada, bölgede etkili tayfunlar nedeniyle adalarda "zemin gevşemesi" yaşanabileceği belirtilerek, heyelanlara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Sismik aktivite hafifliyor

Devlet televizyonu NHK'ye göre JMA yetkilisi Kiyomoto Şinci, sismik aktivitenin hafiflediğini ancak yer kabuğu hareketlerinin gözlemlendiğini belirtti.

Kiyomoto, "Depremlerde ani artış riski var ve geleceğe dair tahminler için henüz çok erken." değerlendirmesinde bulundu.

160 kilometrelik bir bölgeyi kapsayan Tokara takımadaları bölgesinde Eylül 2023'te 346 ve Aralık 2021'de ise 308 deprem meydana gelmişti.

Toplam 100 kilometrekare yüzölçümüne sahip ve başlıca 7 adacıktan oluşan Tokara takımadalarında, haziran itibarıyla 379 evde yaklaşık 670 kişi yaşıyor.