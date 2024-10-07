Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu Sosyal Medyada Zirvede

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Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, sosyal medya kullanımında il belediye başkanları arasında Türkiye birincisi oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Yazıcıoğlu, sosyal medya platformlarında gerçekleştirdiği etkin ve başarılı çalışmalarla Türkiye'de takip, beğeni ve yorumlarla elde ettiği etkileşim oranlarında il belediye başkanları arasında Türkiye sıralamasında birinci seçildi.

01-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen sosyal medya analizinde açık ara farkla birinci seçilen Yazıcıoğlu'nun tüm sosyal medya platformlarında beğeni ve etkileşimlerinin zirvede olduğu gözlemlendi.

Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, yaptığı açıklamada, "Belediyenin vatandaşlarla olan iletişimini güçlü tutmak amacıyla sosyal medyayı etkin bir şekilde kullandık. Amacımız sadece hizmet üretmek değil, aynı zamanda vatandaşlarımızla doğrudan ve hızlı bir iletişim kurarak taleplerine anında yanıt verebilmek." ifadelerini kullandı.