TOKAT Efehan'ın ölümüne neden olan alkollü sürücüye verilen cezaya yürüyüşlü tepki - Son Dakika
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TOKAT Efehan'ın ölümüne neden olan alkollü sürücüye verilen cezaya yürüyüşlü tepki

TOKAT Efehan\'ın ölümüne neden olan alkollü sürücüye verilen cezaya yürüyüşlü tepki

TOKAT'ta kontrolünü kaybettiği otomobiliyle karşı şeride geçip Efehan Kılıç'ın (15) motosikletine çarparak ölümüne neden olan, yapılan testte 2,77 promil alkollü çıkan Ömer Faruk Çetin'in (23), yargılandığı davada 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edilmesini, çocuğun ailesi...

17.11.2024 17:50  Güncelleme: 17:55
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TOKAT'ta kontrolünü kaybettiği otomobiliyle karşı şeride geçip Efehan Kılıç'ın (15) motosikletine çarparak ölümüne neden olan, yapılan testte 2,77 promil alkollü çıkan Ömer Faruk Çetin'in (23), yargılandığı davada 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edilmesini, çocuğun ailesi ve çok sayıda kişi, düzenledikleri yürüyüşle protesto etti.

Olay, 23 Temmuz'da, Erbaa ilçesi Erek Caddesi'nde meydana geldi. Şehir merkezinden Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı yönüne giden Ömer Faruk Çetin yönetimindeki 60 FE 007 plakalı otomobil, refüjü aşıp karşı şeritte ilerleyen 60 AEJ 302 plakalı Efehan Kılıç yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada Kılıç hayatını kaybetti, otomobilin sürücüsü ise yaralandı. Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yapılan testte 2,77 promil alkollü çıkan yaralı otomobil sürücüsü Ömer Faruk Çetin, hastanedeki tedavisinin ardından 13 Ağustos'ta tutuklanıp Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Ömer Faruk Çelik hakkında Erbaa 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Çetin, savunmasında, "Çok pişmanım, çok üzgünüm, takdir mahkemenindir" dedi.

Mahkeme, 1 Kasım'da Ömer Faruk Çetin'in 'Taksirle ölüme neden olma' suçunu işlediğini, alkollü araç sürmesi, sanıkta tespit edilen promil miktarı ve olayın meydana geliş şekli göz önüne alındığında sanığın bilinçli taksirle hareket ettiğini belirterek 4 yıl 4 ay 15 gün hapsiyle cezalandırılmasına karar verdi. Sanık Ömer Faruk Çetin, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak kararla birlikte 79 gün sonra tahliye edildi.

'ADALET İSTİYORUZ'

Efehan Kılıç'ın ailesi ve yaklaşık 250 kişi, kararı protesto etmek için bugün yürüyüş düzenledi. Ertuğrul Gazi Mahallesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar düzenlenen yürüyüşe, Efehan'ın babası Ahmet Kılıç (49) annesi Özlem Kılıç (39) ile çok sayıda kişi katıldı. 'Efehan Kılıç için adalet', 'Böyle olmamalıydı' yazılı dövizler taşıyan kalabalık, 'Adalet sadece duvardaki yazı mı?' 'Efehan için adalet istiyoruz' gibi sloganlar attı.

Kılıç'ın annesi Özlem Kılıç, "Efehan ölmedi, kalbimizde. Sizlerin de öyle olduğunu biliyorum. Adalet istiyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bir canın bedeli 2 ay olmamalı. Dediğimiz gibi adalet sadece duvarda asılı kalmamalı. 2 ay yatıp dışarda gezmemeli. Biz o katili dışarıda asla istemiyoruz. Adalet istiyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Hiçbir anne ve babanın buna yüreği dayanamaz. Benim gibi birçok insan var sesimi duyuyor. Hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Erbaa'da elini kolunu sallayarak kafelerde dolaşmasını asla ve asla istemiyorum. Bir anne olarak burada bütün yetkililere sesleniyorum. Onun cezasını çekmesini istiyorum" dedi.

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/TOKAT-DHA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TOKAT Efehan'ın ölümüne neden olan alkollü sürücüye verilen cezaya yürüyüşlü tepki - Son Dakika

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