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Tokat Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Tokat Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Tokat Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait 'Yılın Kareleri' fotoğraf oylamasına katıldı. Erdoğan, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek 5 kategoride oylama yaptı. Seçtiği fotoğraflar arasında 'Dünyanın sultanları', 'Filistin'e destek', 'Sevginin gücü', 'Haykırış' ve 'Ha gayret' fotoğrafları yer aldı. Erdoğan, fotoğrafları çekenleri kutlayarak Anadolu Ajansı'nın Genel Müdürü Serdar Karagöz ve çalışanlarını tebrik etti.

Tokat Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
09.01.2024 - 12:09,
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Tokat Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait "Yılın Kareleri" fotoğraf oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Erdoğan, 5 kategorideki fotoğraflar arasından oylama yaptı.

Erdoğan, "Spor"da Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları", "Haber"de Murat Kula'nın " Filistin'e destek", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Sevginin gücü", " Gazze: Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in "Haykırış", " Deprem: Umut" kategorisinde ise Aydın Arik'in "Ha gayret" fotoğraflarını seçti.

Fotoğrafları seçerken zorlandığını belirten Erdoğan, "Fotoğrafları çekenleri kutluyorum. Anadolu Ajansının Sayın Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü ve çalışanları tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
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Adnan Erdoğan, Tokat, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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