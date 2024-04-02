Tokat Erbaa\'da çıkan çatı yangınında hasar meydana geldi

Muhabirin sorusu DEM Parti Eş Genel Başkanları'nı sinirlendirdi: Ne alakası var şu anki gündemimizle?

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Van'daki mazbata krizine ilişkin konuştu. Bir muhabir, Bakırhan ve Hatimoğulları'na, DEM Partili Van adayı Abdullah Zeydan'ın geçmiş yıllarda yaptığı açıklamaya ithafen soru sordu. Bakırhan ve Hatimoğulları, muhabirin "Abdullah Zeydan'ın PKK'yı övücü sözlerine (PKK sizi tükürüğüyle boğar) katılıyor musunuz?" sorusuna tepki göstererek, "Ne alakası var şu anki gündemimizle?" dedi.