Tokat Erbaa\'da çıkan çatı yangınında hasar meydana geldi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan çatı yangınında hasar meydana geldi.
Fevzi Paşa Mahallesi Erek Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın en üst katında Durmuş Korucu'ya ait dairede henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Yangın kısa sürede tüm çatıyı kaplarken vatandaşların ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında 5. kattaki daire kullanılamaz hale geldi.
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