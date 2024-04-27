Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, deprem sonrası Artova ve Zile'deki öğrencilere çevrim içi eğitim verecek - Son Dakika
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, deprem sonrası Artova ve Zile'deki öğrencilere çevrim içi eğitim verecek

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, deprem sonrası Artova ve Zile\'deki öğrencilere çevrim içi eğitim verecek

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremler sonrası Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Artova ve Zile ilçelerindeki meslek yüksekokullarında eğitim gören öğrencilere bir süre çevrim içi eğitim vereceğini duyurdu. Hasar tespit ve eğitim-öğretime hazırlık çalışmaları nedeniyle 29 Nisan ile 10 Mayıs tarihleri arasında uzaktan eğitime geçileceği belirtildi. Sınavlar ise 18-19 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

27.04.2024 00:17
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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremler sonrası yürütülen çalışmalar nedeniyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin (TOGÜ) Artova ve Zile ilçelerindeki meslek yüksekokullarında eğitim gören öğrenciler bir süre dersleri çevrim içi alacak.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamada, 18 Nisan 2024 tarihinde Sulusaray merkez üslü gerçekleşen depremlerin ardından Artova ve Zile'de devam eden hasar tespit ve eğitim-öğretime hazırlık çalışmaları nedeniyle 29 Nisan ile 10 Mayıs 2024 tarihleri arasında Artova ve Zile'deki akademik birimlerde uzaktan çevrim içi eğitime geçildiği bildirildi.

Sınavların 18-19 Mayıs tarihlerinde planlandığı ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, deprem sonrası Artova ve Zile'deki öğrencilere çevrim içi eğitim verecek - Son Dakika

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