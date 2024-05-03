Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hukuk Fakültesi Binasının Temeli Atıldı - Son Dakika
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hukuk Fakültesi Binasının Temeli Atıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hukuk Fakültesi Binasının Temeli Atıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) hukuk fakültesi binasının temel atma töreni gerçekleştirildi. Törende Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, fakültenin öğrenci ve akademik personel sayısını açıkladı. AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ise Türkiye genelindeki hukuk fakültesi sayısına dikkat çekti. Tören, fakülte binasının temelinin atılmasıyla sona erdi.

03.05.2024 17:11  Güncelleme: 17:17
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) hukuk fakültesi binasının temel atma töreni gerçekleştirildi.

TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, hukuk fakültelerine ilk olarak 2021 yılında 81 öğrenci aldıklarını belirterek, "1, 2 ve 3'üncü sınıf öğrencileri eğitimlerine devam ediyor. Fakültenin toplam öğrenci sayısı 268 oldu. Fakültemizin 68 akademik personeli bulunmaktadır. Temelini atacağımız binamız 4 amfi, 10 derslik, 2 okuma salonu, 5 yüksek lisans dersliği, 63 akademik ofis ve 18 idari ofis ile birer duruşma salonu, kurul salonu, laboratuvar, kütüphane ve kantin olacak şekilde planlandı." dedi.

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan da günümüzde Türkiye genelinde 88 hukuk fakültesi bulunduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından fakülte binasının temeli atıldı.

Törene Vali Vekili Osman Sarı, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Baro Başkanı Volkan Bozkurt ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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