Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi\'ne yerleşen öğrencilere hoş geldin mesajı

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2024 YKS yerleştirilme sonuçlarının açıklanmasından sonra, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne yerleşen öğrenciler için Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz tarafından hoş geldin mesajı yayımlandı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yılmaz mesajında, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin, 32 yıllık köklü geçmişe ve geleneğe sahip bir kurum olduğunu vurguladı.

Tokat'a yerleşen öğrencileri tebrik eden Yılmaz, "Yıllarca verdiğiniz emek ve yorucu bir maraton sonucu üniversitemizin bir mensubu olma başarısı gösterdiğiniz için hepinizi tebrik ediyorum. Üniversitemiz camiasının bir üyesi ve rektörü olarak hepinize hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.