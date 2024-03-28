Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, öğrencilerle kitap okudu - Son Dakika
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, öğrencilerle kitap okudu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, öğrencilerle kitap okudu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Kütüphane Haftası dolayısıyla öğrencilerle birlikte kitap okuma etkinliği düzenledi. Etkinliğe akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Yılmaz, kitap okumanın önemine vurgu yaparak üniversitede kitap okuma etkinliklerinin yaygınlaştırılacağını ve kampüslerde bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Etkinlikte en çok kitap okuyan öğrencilere ödül verildi.

28.03.2024 17:09  Güncelleme: 17:21
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, öğrencilerle kitap okudu.

Kütüphane Haftası dolayısıyla Taşlıçiftlik Yerleşkesi Merkezi Kütüphane önünde gerçekleşen kitap okuma etkinliğe Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Kitap okuyan öğrencilerle bir süre sohbet eden Yılmaz, kitap okumanın önemine değinerek, üniversitede kitap okuma etkinliklerinin yaygınlaştırılacağını, kampüslerin çeşitli noktalarında bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Etkinlikte en çok kitap okuyan öğrencilere ödül verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, öğrencilerle kitap okudu - Son Dakika

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