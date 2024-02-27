Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ortaklığında Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ortaklığında Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ortaklığında Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Polis Arama Kurtarma ekipleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ortaklığında deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, enkaz altında kalan bir vatandaşa ulaşılarak ilk yardım müdahalesi ve sonrasında sağlık merkezine sevk edilmesine dair senaryo uygulandı.

27.02.2024 15:07  Güncelleme: 15:11
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Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Polis Arama Kurtarma ekipleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ortaklığında deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeline geçtiğimiz ay Hafif Seviye Arama ve Kurtarma eğitimi verildi. Eğitimler kapsamında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli ile birlikte deprem sonrası yapılması gerekenleri kapsayan tatbikat yapıldı.

Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri tarafından gerçekleştirilen tatbikata, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli destek verdi.

Tatbikatta, enkaz altında kalan bir vatandaşa ulaşılarak ilk yardım müdahalesi ve sonrasında sağlık merkezine sevk edilmesine dair senaryo uygulandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Spor, Güncel, Son Dakika

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