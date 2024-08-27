Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Zile\'deki Aile Sağlık Merkezlerini Ziyaret Etti

Güncel

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Nilay Elibol, Zile ilçesinde aile sağlık merkezlerini ziyaret etti.

Elibol, Zile Meydan Aile Sağlığı Merkezi, Zile 75.Yıl Aile Sağlığı Merkezi, Yıldıztepe Aile Sağlığı Merkezi ve Zile Sağlıklı Hayat Merkezine ziyaretler gerçekleştirdi.

Burada görevli doktorlardan bilgi alan Elibol, hastalara da geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ziyarette Elibol'a Başkan Yardımcısı Dr. Nurten Sandal Aktaş, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birim Sorumlusu Dr. Gülcan Başara, Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Şube Müdürü Murat İnez, Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimi Sorumlusu Şube Müdürü Rahmi Bayır ve Zile İlçe Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Soner Sorhan da bulundu.