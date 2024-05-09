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Tokat'ın Almus ilçesinde "6. Almuslu Okuyor Okuyan Kazanıyor" etkinliği ödül töreni yapıldı.

Almus Kaymakamlığı himayesinde Almus Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından ilçe genelinde düzenlenen "6. Almuslu Okuyor Okuyan Kazanıyor" etkinliği ödül töreni, Fatıma Tüz Zehra Konferans Salonu'nda yapıldı.

Yarışmada en çok kitap okuyanlara para ödülü verildi. Törene Kaymakam Emre Çömen, Sivas Kangal Kaymakamı Onur Aykaç ile davetliler katıldı.

Eğitimci yazar Hayati İnanç da etkinlik kapsamında konferans verdi.