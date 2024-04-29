Tokat'ın Almus ilçesinde şehit annesi ve torunu yıldırım düşmesi sonucu yaralandı - Son Dakika
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Tokat'ın Almus ilçesinde şehit annesi ve torunu yıldırım düşmesi sonucu yaralandı

Tokat\'ın Almus ilçesinde şehit annesi ve torunu yıldırım düşmesi sonucu yaralandı

Tokat'ın Almus ilçesinde şehit annesi ve torunu yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.

29.04.2024 13:02
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Tokat'ın Almus ilçesinde şehit annesi ve torunu yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.

Van'da 5 Şubat 2020'de çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın Almus ilçesinde yaşayan annesi Emine ve 11 yaşındaki torunu Mehmet Emin Karaca'nın yakınına, dün açık alanda bulundukları sırada yıldırım düştü.

Yaralanan babaanne ve torun, Tokat'taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şehidin abisi Ahmet Karaca, AA muhabirine, annesi ile oğlunun Çevreli beldesi Bedrenlik mezrasına gittiklerinde olayın meydana geldiğini belirterek, "Annem sol ayağından, oğlum da sağ tarafından, kasık bölgesinden etkilenmiş. Annem Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine, oğlum da Tokat Devlet Hastanesi Çocuk Bölümü Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı." dedi.

Annesinin taburcu edildiğini belirten Karaca, "Durumu iyi. Oğlum da bir an önce Allah'ın izni ile iyileşir inşallah." diye konuştu.

Kaynak: AA

Almus, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ın Almus ilçesinde şehit annesi ve torunu yıldırım düşmesi sonucu yaralandı - Son Dakika


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