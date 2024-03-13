Tokat\'ın Erbaa ilçesinde otomobil tarlaya devrildi, 4 kişi yaralandı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Kanada Dışişleri Bakanı Joly ile İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly arasında gerçekleşen görüşmede İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeler ele alındı. Abbas, Kanada Dışişleri Bakanı Joly'ye İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları ve Filistin halkına yönelik soykırım savaşının durdurulması için yapılan çabalara ilişkin bilgi verdi. Abbas ayrıca, Gazze Şeridi'ne insani ve tıbbi yardım girişinin hızlandırılması ve artırılmasının önemini vurguladı. Görüşmede ayrıca İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik kısıtlamaları ve Filistin halkına yönelik uygulama ve saldırıların durdurulması gerektiği vurgulandı. Abbas, güvenlik ve barışın Filistin Devleti'nin BM'ye tam üye olması ve İsrail'in 1967 sınırlarında çekilmesiyle sağlanacağını belirtti.