Tokat\'ın Erbaa ilçesinde otomobil tarlaya devrildi, 4 kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Rıdvan Uslu yönetimindeki 55 AVB 55 plakalı otomobil, Kale köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Pınar Geçgen, Samet Özmert ve Özlem Öksüz yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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İzmir'in Buca ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan ve kafasına mermi isabet eden 17 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly arasında gerçekleşen görüşmede İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeler ele alındı. Abbas, Kanada Dışişleri Bakanı Joly'ye İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları ve Filistin halkına yönelik soykırım savaşının durdurulması için yapılan çabalara ilişkin bilgi verdi. Abbas ayrıca, Gazze Şeridi'ne insani ve tıbbi yardım girişinin hızlandırılması ve artırılmasının önemini vurguladı. Görüşmede ayrıca İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik kısıtlamaları ve Filistin halkına yönelik uygulama ve saldırıların durdurulması gerektiği vurgulandı. Abbas, güvenlik ve barışın Filistin Devleti'nin BM'ye tam üye olması ve İsrail'in 1967 sınırlarında çekilmesiyle sağlanacağını belirtti.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, NATO'ya katılmasının 25. yıl dönümünde Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile buluştu. Biden ülkesinin Polonya'ya bağlılığının kati olduğunu bildirirken, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise NATO ülkelerinin savunma harcamaları payını yüzde 3'e çıkarması gerektiğini söyledi. Liderlerin görüşmesi esnasında ABD Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) ise Polonya'ya bin 798 adet füze satışını onayladığını duyurdu.
İzmir'in Buca ilçesinde, Barış Mahallesi'nde 17 yaşındaki Yusuf Demir'e plakası henüz öğrenilemeyen bir araçtan ateş açıldı. Başına isabet eden kurşun sonucu Demir hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda kafasına mermi isabet eden 17 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil yol kenarındaki kayaya çarptıktan sonra devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılara olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1.7, 2.9 ve 2.1 büyüklüğünde 3 artçı deprem meydana geldi. Yer bilimcileri bölgede 7 üzeri bir depremi beklediklerini belirtiyor. Depremlerde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Kudüs'ün batısındaki El-Cib kontrol noktasında açtığı ateş sonucu 2 Filistinlinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 430'a yükselirken, yaklaşık 4 bin 700 kişi yaralandı.
Senegal'de "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçlarının ardından Barcelona ve Arsenal çeyrek finale yükseldi. Barcelona, Napoli'yi 3-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırırken, Arsenal ise Porto'yu seri penaltılar sonucunda geçerek çeyrek finale çıktı.
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